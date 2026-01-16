Kapacitet & planering - Fältserviceverksamheten till Siemens Energy
Unik Resurs I Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Finspång Visa alla maskiningenjörsjobb i Finspång
2026-01-16
Företagspresentation Till vår kund Siemens Energy, en ledande global aktör inom energibranschen, söker vi nu en medarbetare till Kapacitet & planering till deras Fältserviceverksamhet för ett uppdrag på deras site i Finspång. Företaget är tack vare högteknologisk och innovativ produktutveckling en etablerad partner inom energisektorn som levererar avancerade samt hållbara lösningar för marknadens nuvarande och framtida behov. Du får genom det här uppdraget möjlighet att arbeta i en internationell och framåtsträvande miljö där utvecklingsmöjligheterna är många. Det här är inledningsvis ett konsultuppdrag på 12 månader via Unik Resurs med mycket god möjlighet till förlängning.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att uppdraget kan komma att tillsättas tidigare än sista ansökningsdatum.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden Vi söker dig som vill ta ett helhetsansvar för både kapaciteten och planering inom vår fältserviceverksamhet. Rollen är central för att säkerställa att rätt kompetenser finns på rätt plats vid rätt tidpunkt - från övergripande kapacitetsöversikt till operativ planering för våra resurser som reser till sitejobb runt om i världen. Du arbetar globalt tillsammans med våra regioner för att uppnå en jämn resursfördelning och optimera effektiviteten i våra projekt. Som planerare med kapacitetsansvar bygger du upp och håller ihop en global kapacitetsöversikt, samtidigt som du koordinerar resurser för specifika projekt. Rollen har direkt påverkan på leveransprecision, kundnöjdhet och kostnadseffektivitet. En dag i rollen: Skapa och underhålla kapacitetsplaner på kort, medel och lång sikt baserat på huvudplanen. Operativ och strategisk planering av resurser Följa beläggning i realtid och vidta åtgärder vid över- eller underkapacitet. Koordinera med interna och externa gränssnitt, inklusive internationella kontakter. Hantera planeringsdata och säkerställa hög kvalitet i system som SAP, Salesforce/FSL och Primavera. Genomföra scenariokörningar, ta fram beslutsunderlag och driva möten med berörda parter. Bidra till onboarding och kunskapsdelning för traineer som en naturlig del av arbetet. Om teamet: Du blir en del av ett engagerat och internationellt team med cirka 33 medarbetare, uppdelade i olika funktioner som hanterar allt från beredning, visum och fakturering till fältserviceorganisationen. Tillsammans arbetar vi för att leverera högkvalitativa lösningar och skapa värde för våra kunder.
Din profil Vad du bidrar med:Erfarenhet inom service, planering, och/eller logistik.Analytisk förmåga, struktur och god kommunikationsförmåga.Förmåga att prioritera under tidspress och ta initiativ till förbättringar.Flytande svenska och engelska i tal och skrift. Meriterande:Eftergymnasial utbildning inom logistik, planering eller motsvarande.Erfarenhet av arbete i internationell miljö.Kunskap i SAP, Salesforce och gärna Primavera.
Bli en del av Unik Resurs - Din karriär och utveckling är vår prioritet! Vi värderar varje individs unika kompetens och engagemang. På Unik Resurs strävar vi efter att inte bara vara din arbetsgivare, utan en partner i din karriärsutveckling. Vi är ett team och genom regelbundna avstämningar jobbar vi tillsammans för att du både ska utvecklas och trivas i din roll som konsult. Vårt erbjudande:
• Fast månadslön: Hos oss får du ekonomisk stabilitet med en konkurrenskraftig och pålitlig månadslön.
• Trygga anställningsvillkor: Vi följer kollektivavtal och erbjuder förmånliga försäkringar för din trygghet och välbefinnande.
• Personlig och professionell utveckling: Du kommer att ha kontinuerlig kontakt med din Konsultchef, som finns där för att ge både personlig support och professionell coachning.
• Unikt nätverk: Som en del av Unik Resurs är du aldrig ensam. Du blir en del av ett nätverk av professionella, där samarbete och stöd står i centrum.
• Kompetensutveckling genom Unik Academy: Vi investerar i din framtid genom kontinuerlig utbildning och utvecklingsmöjligheter via vår Unik Academy.
Vi välkomnar dig att ta nästa steg i din karriär med oss på Unik Resurs. Ansök idag för att bli en del av vårt engagerade och framåtsträvande team!
För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;Jessica Ferm070-410 63 91jessica.ferm@unikresurs.se
