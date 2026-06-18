Kantpressare till Åbergs Plåt - eller verkstadsvan som vill utvecklas
NearYou Sverige AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Tidaholm Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Tidaholm
2026-06-18
, Falköping
, Hjo
, Skövde
, Tibro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Tidaholm
, Falköping
, Hjo
, Skövde
, Tibro
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-18Om företaget
Åbergs Plåt AB är ett familjeägt företag som sedan 2018 drivs av familjen Karlsson. Med lång erfarenhet inom verkstad och mekanisk konstruktion tillverkar och utvecklar de plåt- och rördetaljer för kunder i många olika branscher.
Här arbetar man med allt från prototyper till mindre serier, ofta i nära dialog med kund. Verksamheten präglas av variation, problemlösning och ett genuint hantverk där kvalitet, kompetens och service genomsyrar det dagliga arbetet.
I den moderna verkstaden finns möjligheter till laserskärning, kantpressning och svetsning – och inget projekt är det andra likt. Det gör arbetet både utvecklande och stimulerande för dig som gillar att tänka själv och vara med i hela processen.
Vill du arbeta i ett företag med korta beslutsvägar, stark sammanhållning och en kultur där alla får komma till tals, då kan detta vara rätt nästa steg för dig.
Tjänstebeskrivning
Som Kantpressare hos Åbergs Plåt arbetar du med att forma plåt enligt ritning i en miljö där variation är en naturlig del av vardagen. Du hanterar allt från enstyckstillverkning till mindre serier och arbetar med olika material som stål, rostfritt och aluminium.
Rollen innebär både praktiskt arbete vid maskinen och ett stort ansvar i att planera och prioritera ditt eget arbete. Du arbetar både med färdiga program och viss programmering, och ser till att ritningar blir rätt utförda i produktionen.
Du blir en viktig del av verksamheten där du har möjlighet att påverka både arbetssätt och slutresultat – och där din tekniska förståelse och känsla för material gör skillnad varje dag.Dina arbetsuppgifter
• Läsa och tolka ritningar
• Ställa in och arbeta med kantpressmaskiner
• Bocka plåt till rätt form
• Kvalitetssäkra detaljer, mått och vinklar
• Arbeta med olika material såsom stål, rostfritt och aluminium
Tjänsten är placerad på plats hos Åbergs Plåt i Tidaholm och arbetet sker dagtid.Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs i en praktisk roll där du får kombinera hantverk, problemlösning och eget ansvar. Du har ett tekniskt intresse, gillar att förstå hur saker fungerar och arbetar noggrant med ett tydligt fokus på kvalitet.
Du kan arbeta som kantpressare idag – men vi ser även att du kan komma från andra roller inom tillverkande industri, exempelvis som svetsare, montör eller mekaniker. Du kan också vara självlärd – har du ett starkt praktiskt intresse och rätt driv ser vi det som mycket positivt.
För att lyckas i rollen behöver du vara nyfiken, flexibel och bekväm med en vardag där uppgifterna varierar. Du tar ansvar för dittarbete, samarbetar bra med andra och bidrar till en positiv arbetsmiljö.Kvalifikationer
• God verkstadsvana
• Mycket god ritningsläsning
• Vana av att mäta och kontrollera detaljer
• Vara driven och visa stort intresse för att lära sig mer
Meriterande:
• Erfarenhet av kantpressning
• Erfarenhet av plåt och olika material
• Viss programmeringsvana
Vad erbjuder vi dig?
Hos Åbergs Plåt får du en varierad och utvecklande roll i ett företag där ingen dag riktigt är den andra lik. Du arbetar nära både kollegor och ledning i en platt organisation med korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka.
Här finns en kultur där man hjälper varandra, där alla får komma till tals och där det finns en stolthet i hantverket. Du blir en del av en verksamhet som värdesätter engagemang, ansvarstagande och en vilja att utvecklas tillsammans.
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Vår samarbetspartner i den här rekryteringen är rekryteringsföretaget NearYou. Har du frågor, så tveka inte att ringa rekryteringskonsult Lina Murro tel 0702420766. Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. I den här rekryteringen kommer vi arbeta med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Observera att vi inte kommer att hantera ansökningar under semesterperioden vecka 27–31. Urval och intervjuarbete påbörjas från vecka 32.
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Wallentinsvägen 11 (visa karta
)
447 37 VÅRGÅRDA Arbetsplats
Åbergs Plåt Kontakt
Lina Murro lina.murro@nearyou.se +46 70 242 07 66 Jobbnummer
9970487