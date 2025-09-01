Kantpressare sökes till väletablerat industriföretag i Markaryd
Montico HR Partner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Ljungby Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Ljungby
2025-09-01
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montico HR Partner AB i Ljungby
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige
*
Har du erfarenhet av kantpressning och söker en ny utmaning i en stabil och trivsam arbetsmiljö? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Vi söker nu en noggrann och kvalitetsmedveten kantpressare till ett växande industriföretag i Markaryd. Du blir en viktig del av produktionen och får arbeta i en modern verkstad med engagerade kollegor.Publiceringsdatum2025-09-01Om tjänsten
Som kantpressare kommer du att arbeta med bockning av plåt i olika tjocklekar och material, där du självständigt ställer in, programmerar och kör CNC-styrda kantpressmaskiner. Arbetet kräver god förståelse för ritningsläsning och tekniska underlag, då du ansvarar för att detaljerna tillverkas enligt specifikation. Du kommer även att kontrollmäta och kvalitetssäkra de färdiga produkterna samt utföra enklare maskinunderhåll.
Arbetet sker i nära samarbete med övriga delar av produktionen, och du förväntas bidra till ett effektivt arbetsflöde och delta aktivt i förbättringsarbete. Noggrannhet och ansvarskänsla är viktiga egenskaper i rollen, liksom ett öga för detaljer och hög kvalitetsmedvetenhet.
Vi söker dig somProfil
För att trivas i rollen som kantpressare tror vi att du är en person som tar ansvar för ditt arbete och har ett öga för både detaljer och helhet. Du är självgående, men också en lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö. Du är van att arbeta praktiskt, strukturerat och med höga krav på kvalitet.
Du har troligen tidigare erfarenhet från liknande tillverkningsmiljö och känner dig bekväm med att läsa ritningar och arbeta efter tekniska underlag. Du ser värdet i att jobba effektivt, men utan att tumma på noggrannheten.
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av kantpressning eller liknande arbete inom metallindustrin (krav)
• Goda kunskaper i ritningsläsning och förståelse för måttoleranser
• Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
• En problemlösande och ansvarstagande inställning
• Truck- och traverskort (meriterande)
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10830". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico Hr Partner AB
(org.nr 556580-6741), http://www.montico.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Montico HR Partner AB Kontakt
Christin Bengtsson christin.bengtsson@montico.se +46 372 75 99 55 Jobbnummer
9485861