Kantpressare och laseroperatör till Volvo CE i Braås | Heltid
Manpower AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Växjö
2025-09-22
Är du en skicklig hantverkare med erfarenhet från produktionsmiljö och industri? Har du en passion för att omvandla ritningar till högkvalitativa produkter? Då har vi tjänsten för dig! Vi söker just nu en kantpressare och laseroperatör till Volvo Construction Equipments (Volvo CE) verksamhet i Braås. Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan idag!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och Volvo CE. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbeta på plats hos Volvo CE i Braås.
Om rollen som kantpressare och laseroperatör hos Volvo CE
Volvo Construction Equipment är en globalt ledande tillverkare inom bygg- och anläggningsmaskiner. Hos dem får du vara med och bidra till utvecklingen av några av världens mest innovativa och hållbara maskiner.
Som kantpressare och laseroperatör hos Volvo CE kommer du att arbeta med avancerad teknik och tillverkningsprocesser inom metall- och verkstadsindustrin. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att inkludera:
* Operera och ställa in kantpressar och laserskärmaskiner
* Arbeta utifrån ritningar och säkerställa att produkter tillverkas enligt specifikationer
* Utföra kvalitetskontroller för att säkerställa att detaljer uppfyller krav
* Hantera material, verktyg och underhåll av maskiner
Du får möjlighet att bidra till tillverkningen av högkvalitativa produkter i en modern produktionsmiljö. Tillsammans med engagerade och hjälpsamma kollegor jobbar ni mot ett gemensamt mål att ständigt förbättra både arbete och produkt!
Övrig information
Placeringsort: Braås
Arbetstider: 2-skift
Anställningsform: Visstid 6 månader med goda chanser till förlängning - vi söker dig som ser långsiktigt på uppdraget!
Är du rätt person för tjänsten?
Vi söker dig som är lösningsorienterad, engagerad och trivs i en dynamisk produktionsmiljö. Du har en stark vilja att bidra och ser värdet i att arbeta i en högteknologisk och modern produktionsmiljö. I rollen spelar du en central del i tillverkningsprocessen, vilket kräver att du är både effektiv och kvalitetsmedveten. Du drivs av att leverera resultat av högsta kvalitet och är inte rädd för att ta egna initiativ för att lösa utmaningar och förbättra processer. Samtidigt är du en lagspelare som gärna samarbetar med kollegor för att säkerställa att produktionen flyter smidigt och effektivt.
Krav för tjänsten
För att trivas och lyckas i rollen, bör du uppfylla följande krav:
* Gymnasial teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
* Goda kunskaper i ritningsläsning och förmåga att omsätta ritningar till färdiga produkter
* Erfarenhet från produktionsmiljö och industri, gärna inom metall- eller verkstadsindustrin
* B-körkort och tillgång till bil
* Flytande svenska i tal och skrift
Det anses vara meriterande om du har:
* Truckkort
* Tidigare erfarenhet av arbete med kantpress och/eller laserskärning
Vi erbjuder ett utvecklande arbete i en modern produktionsmiljö med en stark gemenskap!
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Linnéa Warghed via e-post: linnea.warghed@manpower.se
