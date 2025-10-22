Kantpressare och laseroperatör sökes till kundföretag i Braås
Eterni Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Uppvidinge
2025-10-22
Eterni Sweden söker nu kantpressare och laseroperatörer till vårt kundföretag i Braås
Här får du möjlighet att arbeta i en modern produktionsmiljö med avancerad teknik, hög kvalitet och starkt fokus på säkerhet och hållbarhet.Publiceringsdatum2025-10-22Dina arbetsuppgifter
Som kantpressare kommer du att:
Ställa och köra kantpressmaskiner (manuell eller CNC-styrd)
Mäta och kontrollera detaljer enligt ritning
Utföra enklare programmering och justeringar vid behov
Bidra till ett effektivt och säkert produktionsflöde
Som laseroperatör kommer du att:
Köra och övervaka laserskärmaskiner
Säkerställa att rätt material, mått och kvalitetskrav uppfylls
Utföra underhåll och enklare service på maskiner
Arbeta med ritningsläsning och produktionsplanering
OM TJÄNSTEN
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av kantpressning och/eller laserskärning inom industriell tillverkning
Kan läsa och förstå ritningar och instruktioner
Har tekniskt intresse och noggrannhet i ditt arbete
Har truckkort (meriterande)
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Är samarbetsvillig, ansvarstagande och har en positiv inställning
Ett stimulerande uppdrag hos en världsledande tillverkare inom branschen, där du får möjlighet att utvecklas i ditt yrke tillsammans med engagerade kollegor. Du blir anställd av Eterni Sweden och arbetar ute hos kundföretaget i Braås.
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eterni Vetlanda Kontakt
Mattias Ekman mattias.ekman@eterni.se Jobbnummer
9568692