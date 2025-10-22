Kantpressare och laseroperatör sökes till kundföretag i Braås

Eterni Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Uppvidinge
2025-10-22


Eterni Sweden söker nu kantpressare och laseroperatörer till vårt kundföretag i Braås
Här får du möjlighet att arbeta i en modern produktionsmiljö med avancerad teknik, hög kvalitet och starkt fokus på säkerhet och hållbarhet.

Publiceringsdatum
2025-10-22

Dina arbetsuppgifter
Som kantpressare kommer du att:

Ställa och köra kantpressmaskiner (manuell eller CNC-styrd)

Mäta och kontrollera detaljer enligt ritning

Utföra enklare programmering och justeringar vid behov

Bidra till ett effektivt och säkert produktionsflöde

Som laseroperatör kommer du att:

Köra och övervaka laserskärmaskiner

Säkerställa att rätt material, mått och kvalitetskrav uppfylls

Utföra underhåll och enklare service på maskiner

Arbeta med ritningsläsning och produktionsplanering

OM TJÄNSTEN

Vi söker dig som:

Har erfarenhet av kantpressning och/eller laserskärning inom industriell tillverkning

Kan läsa och förstå ritningar och instruktioner

Har tekniskt intresse och noggrannhet i ditt arbete

Har truckkort (meriterande)

Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Är samarbetsvillig, ansvarstagande och har en positiv inställning

Ett stimulerande uppdrag hos en världsledande tillverkare inom branschen, där du får möjlighet att utvecklas i ditt yrke tillsammans med engagerade kollegor. Du blir anställd av Eterni Sweden och arbetar ute hos kundföretaget i Braås.

Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se. Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.

VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283)

Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Eterni Vetlanda

Kontakt
Mattias Ekman
mattias.ekman@eterni.se

Jobbnummer
9568692

