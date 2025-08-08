Kantpressare och Kapare till produktion i Torsby!
2025-08-08
Vill du arbeta på ett stabilt, högeffektivt och hållbart företag? Vill du dessutom vara en del av Europas mest framgångsrika tillverkare för sociala mötesplatser? I så fall ska du söka direkt!Arbetsuppgifter
För kunds räkning söker vi fler medarbetare till flera olika tjänster inom tillverkningsindustrin. Vi behöver utöka med ytterligare kantpressare samt kapare men är även intresserade av dig som har erfarenhet inom svetsning, slipning, valsning och rörbockning. Du kommer tillsammans med ett lättsamt arbetsteam också att arbeta med att läsa ritningar och göra kvalitetskontroller som en del av din arbetsdag.Profil
Som person är du tillmötesgående och professionell i din yrkesroll. Du har högt driv och engagemang med erfarenheter inom liknande områden. Du är noggrann och har ett öga för detaljer. God arbetsmoral och förmåga att arbeta effektivt både självständigt och som en del av ett team.
Är du redo för att ta dig an en utmaning tillsammans med oss? Tveka inte att söka, vi tillämpar snabb tillsättning av tjänsten, sök jobbet redan idag!
Om Industrisupport
Denna platsannons gäller en inhyrning, vilket innebär att den mest lämpade kandidaten anställs av IndustriSupport men utför sitt dagliga arbete hos kundföretaget. Kundföretaget ansvarar för arbetsledningen, medan IndustriSupport är arbetsgivare och ansvarar för personalen. Båda parterna samarbetar kontinuerligt för att säkerställa ett gemensamt arbetsmiljöansvar. Ofta leder inhyrning till en anställning hos kundföretaget.
I slutskedet av rekryteringsprocessen kan personlighetstester, begåvningstester och drogtester förekomma. Även kontroll i belastningsregistret kan förekomma. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag!
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten? Varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, vars kontaktuppgifter finns i annonsen. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2787". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industri Support Värmland AB
(org.nr 556573-7482), http://www.industrisupport.com/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Linda Karlsson Nikula linda.karlsson-nikula@industrisupport.com +46 70 515 00 10 Jobbnummer
9451042