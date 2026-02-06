Kantor till Örnsköldsviks södra pastorat
2026-02-06
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
Placeringsort: Nätra/Sidensjö församling
Örnsköldsviks södra pastorat söker en kantor med hjärta för församlingsliv och en självklar passion för musik.
Vi söker dig som vill bidra med musikalisk kvalitet och närvaro i gudstjänster och kyrkliga sammanhang samt vill vara en del av ett levande och engagerat församlingsliv.
Som kantor hos oss har du en viktig roll i församlingens vardag. Du arbetar i nära samarbete med en annan kantor och våra övriga medarbetare, för att tillsammans skapa ett levande församlingsliv. Du ansvarar för musiken vid gudstjänster och kyrkliga handlingar samt medverkar vid andra verksamheter såsom t ex andakter på äldreboenden. I tjänsten ingår körverksamhet med fokus på att skapa musikglädje och gemenskap. Du ansvarar även för vård och underhåll av församlingens instrument.
Vi söker dig som har kantorsutbildning på lägst C-nivå, B-körkort samt tillgång till egen bil.
Du har grundläggande datorvana, är medlem i Svenska kyrkan och delar dess tro och liv. Erfarenhet av arbete inom församlingsliv är meriterande liksom erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Du är samarbetsinriktad och trivs med att arbeta tillsammans med andra. Du är självständig, flexibel, och har förmåga att planera och driva ditt arbete framåt samt kan analysera situationer och hitta lösningar. Vi värdesätter att du kan engagera och inspirera människor i olika åldrar och att du bidrar till ett öppet, kreativt och positivt arbetsklimat. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Arbetstiden är förlagd till dagtid, kvällar och helger. Som en del av rekryteringsprocessen kan provspelning bli aktuellt. Urval sker löpande och sista ansökningsdag är den 23 februari.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/122". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Södra Pastorat
(org.nr 252005-0267) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Örnsköldsviks södra pastorat Kontakt
Åsa Westerlund asa.westerlund@svenskakyrkan.se 0660-59438 Jobbnummer
9727055