Kantor sökes till Lidhult, Odensjö och Vrå församlingar
2026-04-28
Nu söker Lidhults, Odensjö och Vrå församlingar. En Kantor med kyrkomusikerexamen på minst C-nivå alternativt en församlingsmusiker med relevant erfarenhet från församlingsliv i Svenska kyrkan.
Jesus säger: "Skörden är stor men arbetarna få..." Matt 9:37
Långt bortom centralisering, stordrift och koncerntänk finns församlingar som längtar efter en kantor med hjärtat i och för den lilla församlingen med sina stora möjligheter.
Här kämpar vi mot församlingsregleringar! Hos oss är församlingarna intakta. Så vill vi att det ska få fortsätta att vara!
Nu söker Lidhults, Odensjö och Vrå församlingar:
Kantor med kyrkomusikerexamen på minst C-nivå
alternativt
Församlingsmusiker med relevant erfarenhet från församlingsliv i Svenska kyrkan.
Här finns mässa, gudstjänst, familjegudstjänst, musikgudstjänst.
Här finns ett lokalt engagemang och ansvarstagande bland församlingsbor och församlingsråd.
Här finns en engagerad kyrkokör.
Här finns ett stabilt konfirmandarbete år efter år.
Här låter vi unga ledare växa
Här finns goda kontakter med både skola och äldreboende som är grannar med kyrkan.
Här finns församlingsråd med riktiga delegationer, även ekonomiskt.
Här finns församlingsledare, diakoniassistent, församlingsassistent och vaktmästare som hjälps åt.
Här finns eldsjälar med hjärta i och för sin kyrka och sin by.
Men...
vår nuvarande kantor går i pension till hösten.
Vi bygger församling i mötet med människor, vilket innebär att det är en av dina styrkor. Vi arbetar i team, vilket innebär att du har lätt för att samarbeta med både anställda och ideella medarbetare. Vi arbetar i kärlek till Gud och våra medmänniskor, vilket innebär att du finner glädje i det arbetet.
Delar du denna vision och vill arbeta i ett arbetslag som gemensamt bidrar till att förverkliga den? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: ljungby.pastorat@svenskakyrkan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljungby Pastorat
(org.nr 252003-8775), https://www.svenskakyrkan.se/ljungby/
Kyrkogatan 3 (visa karta
)
341 21 LJUNGBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ljungby pastorat Kontakt
Arbetsledare
Samuel Kängström samuel.kangstrom@svenskakyrkan.se 070-557 70 85 Jobbnummer
9878971