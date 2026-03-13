Kanslisekreterare, EU-samordningen i Statsrådsberedningen
EU-samordningen i Statsrådsberedningen ansvarar för att samordna Regeringskansliets EU-arbete. EU-chefen leder arbetet. EU-samordningen verkar för ett effektivt genomförande av svensk EU-politik, har en EU-rättslig granskningsroll och rådgivande roll i Regeringskansliets EU-arbete samt har sakansvar för EU:s fördrag och vissa horisontella frågor. EU-samordningen har myndighetsansvar för Svenska institutet för Europapolitiska studier (Sieps).
Är du serviceinriktad och drivs av att arbeta med många kontaktytor? Då kan du vara den vi söker. Vi erbjuder ett ansvarsfullt och utvecklande arbete i en händelserik miljö.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
EU-samordningen i SB omorganiserades från och med den 1 juni 2024 och den aktuella tjänsten är placerad i kansliet för Europeiska rådet och Coreper 2. Tjänsten innebär ett brett ansvarsområde med varierade uppgifter som utförs i nära samarbete med övriga administratörer i EU-samordningen. I tjänsten ingår schemalagt beredskapsarbete på kvällar och helger.
Bland arbetsuppgifterna ingår Coreper-samordning tillsammans med ordinarie Coreper-samordnare på kansliet, samt viss utlämnandehantering. Vidare kommer du att hantera kalenderfrågor, besöks- och möteshantering och annat administrativt stöd till kansliet.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.
Vi söker dig som har avslutad gymnasieutbildning med godkända betyg och god förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska, i såväl tal som skrift. Du har dessutom dokumenterad erfarenhet av självständigt arbete med kvalificerade administrativa uppgifter. Har du relevant eftergymnasial utbildning, erfarenhet från arbete med motsvarande uppgifter i Regeringskansliet, annan politiskt styrd organisation eller statlig myndighet och erfarenhet av EU-arbete, anser vi det meriterande.
Dina egenskaper
För att lyckas och trivas i rollen krävs att du som söker är ansvarstagande, noggrann och självständig, samt har ett mycket gott omdöme och hög integritet. Då tjänsten innebär många olika kontaktytor krävs det att du är driven, serviceinriktad och har en mycket god samarbetsförmåga. Eftersom arbetsmiljön i hög grad påverkas av det intensiva omvärldsläget krävs hög stresstålighet och god förmåga att hantera ett högt tempo.Övrig information
Anställningen avser en tillsvidareanställning med inledande provanställning om 6 månader. Tillträde snarast.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta kanslichef Gustaf Lindgren på 08- 405 15 53. Fackliga kontaktpersoner är Susanne Grund för Saco och Karina Åbom-Engberg för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 1 april.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Statsrådsberedningen har ansvar för att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet. Ersättning
