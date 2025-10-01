Kanslisamordnare till kansliet för Skolväsendets överklagandenämnd
2025-10-01
Skolinspektionen arbetar för en skola där alla elever får en god kvalitet i sin utbildning, en likvärdig
utbildning och kunskaper i en stimulerande och trygg miljö. Alla barn, elever och vuxenstuderande ska
ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Skolinspektionen är även
s.k. värdmyndighet för Skolväsendets överklagandenämnd som är en domstolsliknande myndighet med
uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut på skolväsendets område och på så sätt bevaka elevers
rätt i skolan. Kansliet för Skolväsendets överklagandenämnd finns hos Skolinspektionen i Stockholm
vars huvudsakliga uppgift är att handlägga de ärenden som inkommer till nämnden.
Vår verksamhet har växt och under 2023 utökade vi kansliet med befattningen kanslisamordnare.
Kanslisamordnaren är en viktig del av vår verksamhet och ansvarar, tillsammans med kanslichefen,
för den dagliga verksamheten på kansliet. Tjänsten innefattar också att på deltid arbeta som jurist och
handlägga ärenden. Då vår nuvarande kanslisamordnare ska gå på föräldraledighet söker vi nu en
vikarie. Är du en engagerad jurist som vill bidra till kansliets stora och viktiga samhällsuppdrag?
Kansliet för Skolväsendets överklagarnämnd är en av fem enheter inom avdelningen för
Verksamhetsstöd och juridik vid Skolinspektionen. Kansliet är placerat vid huvudkontoret i
Stockholm och består av en kanslichef, en kanslisamordnare, två administratörer och ca 13
föredragande jurister. Till kansliet söker vi nu en vikarierande kanslisamordnare med start under
januari 2026.Publiceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Arbetet som kanslisamordnare är kvalificerat och varierat. Miljön på kansliet präglas av samarbete
och att tillsammans skapa de bästa förutsättningar för att tillvarata barn och elevers rättigheter.
Du kommer, i huvudsak och tillsammans med kanslichefen, att ansvara för den dagliga
verksamheten på kansliet. I arbetsuppgifterna ingår att vara ett bollplank och stöd till kanslichefen
utifrån verksamhetsperspektiv, t.ex. genom att:
• tillse fördelning av ärenden och följa upp handläggningstider
• kvalitetssäkra principiella beslutsförslag till nämnden
• ta fram underlag och rättsutredningar till kanslichefen
• identifiera utvecklingsområden inom verksamheten, tillsätter projektgrupper och följer
upp arbetet i dessa.
• vara aktiv och bistå i arbetet med verksamhetsplanering,
• leda delar av enhetsmöten och enhetsdagar
• vara delaktig i det inledande arbetet med rekryteringar
• I tjänsten ingår även att vid behov träda in som ställföreträdande kanslichef under
ordinarie kanslichefs ledigheter.
Du rapporterar direkt till kanslichefen. Din tjänst kommer hälften av arbetstiden även innefatta
beredning av egna tilldelade ärenden, ha kontakt med bl.a. klagande, rektorer samt
kommuner, besvara allmänhetens frågor, genomföra rättsutredningar, diarieföring och lämna
förslag på remissyttranden, m.m. i likhet med de föredragande jurister som finns på kansliet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
• Juristexamen
• Avslutat din notariemeritering eller annan likvärdig erfarenhet
• Aktuell erfarenhet av projektledning eller annat ledaruppdrag inom arbetslivet som
Skolinspektionen bedömer som relevant.
Det är meriterande med
• Aktuell juridisk arbetslivserfarenhet av ärendehandläggning inom statlig myndighet
utöver din notarietjänstgöring
• Mycket goda kunskaper/erfarenheter gällande strukturerade arbetssätt och rutiner
• Annan aktuell arbetslivserfarenhet som Skolinspektionen bedömer relevant för tjänsten
Du har vidare
• en mycket god analytisk förmåga och är noggrann, ansvarsfull och resultatinriktad
• en mycket god kommunikativ förmåga i både muntlig och skriftlig framställning
• en mycket god förmåga att planera, strukturera och driva arbetsprocesser
Som person
• har du mycket god förmåga att arbeta självständigt och med kollegor
• har du mycket god förmåga att arbeta i en verksamhet med högt tempo
• har du mycket god förmåga att ta ansvar och driva frågor och idéer för att hitta lösningar
på utmaningar
• är du trygg i sin yrkesroll och har god självinsikt
• har du lätt att möta och kommunicera med andra
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Tjänsten/Arbetsplatsen
Tjänsten är ett vikariat under vår ordinarie kanslisamordnares föräldraledighet. Vi arbetar i ett
aktivitetsbaserat kontorslandskap på Sveavägen 159 i Stockholm. Tillträde under januari 2026
eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Klicka på knappen ansök nedan, bifoga personligt brev och cv. Sista ansökningsdag är den 22 oktober 2025.
Ansökan har dnr 2025:8984. Intervjuer kommer att hållas under vecka 45.
FrågorKontakt
• Frågor om tjänsten: kanslisamordnare Stina Engberg, tfn 08-586 085 00 och/eller
kanslichef Anna-Karin Lundgren, tfn 08-586 083 04.
• Frågor om rekryteringsprocessen: rekrytering@skolinspektionen.se
.
• Fackliga företrädare: Birger Östlund (SACO-S) och Samuel Sjöberg (OFR/ST). Båda nås via
växeln 08-586 080 00.
I denna rekrytering har Skolinspektionen redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och
marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller
försäljare. Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 202100-6065) Arbetsplats
Skolinspektionen Jobbnummer
9536036