Kanslichef till utredningsenheten vid Nationella operativa avdelningen
Polismyndigheten - Norrmalm - Kvarte / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-09-09
Nationella operativa avdelningen (Noa) ansvarar för att stärka hela Polismyndigheten genom att driva utveckling och upprätthålla en strategisk nationell lägesbild över brottsligheten. Vidare samordnar Noa nationellt och internationellt arbete för brottsbekämpande verksamhet samt högspecialiserad och unik polisverksamhet som kompletterar polisregionerna vid behov.
Utredningsenheten är den största enheten på Noa och består av sju sektioner; utredningssektionen, sektionen för särskilt utredningsbiträde, spaningssektionen, sektionen för särskilda insatser, nationellt it-brottscentrum, nationellt bedrägericentrum samt aktionsgruppsektionen. Publiceringsdatum2025-09-09Dina arbetsuppgifter
Uppdraget som kanslichef på utredningsenheten vid Nationella operativa avdelningen
I en värld präglad av snabba, otydliga och komplexa förändringar utmanas Noas operativa och strategiska kapacitet. Kraven på adaptiva strategier och beslutsfattande som kan hantera både nuvarande och framtida problem ökar liksom kraven på Noas anpassningsförmåga och innovationskapacitet. I takt med att utmaningarna växer ökar också kraven på att Noas chefer är utrustade med rätt förmåga och förhållningssätt för att navigera i en snabbt föränderlig värld. Noa måste stärka sin samarbetsförmåga såväl nationellt som internationellt. Detta kräver chefer och en ledningsstruktur som kan hantera och integrera stora informationsmängder, analyser och samordning av förmågor på ett sätt som skapar förutsättningar för operationell effekt. Vidare krävs en kultur av kontinuerligt lärande där individer har både förmågan och mandatet att ta ansvar.
Vi söker nu en kanslichef till utredningsenheten vid Nationella operativa avdelningen (Noa) som är villig att satsa och fokuserat bidra till nationell förmågeutveckling inom utredningsuppdraget och har ett tydligt helhetsperspektiv.
Du ingår i utredningsenhetens ledningsgrupp och tillsammans med enhetens chefer leder du enhetens arbete. Att vara kanslichef på utredningsenheten innebär att du kommer ha en central roll i enhetens utveckling och arbeta nära enhetschef och biträdande enhetschef.
Som kanslichef kommer du leda egna forum och ingår i Noas kansliledningsgrupp. Kansliet har ansvar för flera för avdelningen och enhetens viktiga frågor. Kansliet behöver kunna hantera komplexa frågor och bidra till att skapa struktur och ordning för att säkerställa kvalitet och att leverera i tid. Du leder kvalificerade medarbetare med olika specialistkompetens.
Kansliet bidrar till att vara förutsättningsskapande för enhetens sektioner och operativa verksamhet. Det innebär att kunna leda arbetet i övergripande frågor men också hantera specifika frågeställningar och med kort varsel hantera frågor.
Du har inställningen att den egna, enhetens och avdelningens arbete, tillsammans med polisregionerna och övriga avdelningar, ska bidra till Polismyndighetens brottsbekämpande uppdrag. Vi söker dig med gedigen erfarenhet och intresse av att med bibehållen integritet sprida ett självständigt, tillitsbaserat och kommunikativt ledarskap som sätter det brottsbekämpande uppdraget i centrum och som stärker förståelse, samverkan och utveckling.
I olika sammanhang företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
minst ett par års erfarenhet av att driva och leda i en komplex organisation tillsammans med andra chefer
flera års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för att nå operativa resultat
gedigen erfarenhet av att framgångsrikt och uthålligt driva och leda förändringsarbete som utvecklar verksamheten och ger operativ effekt
ingått i ledningsgrupp
för funktionen relevant akademisk examen och/eller polisexamen
svenskt medborgarskap
Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
erfarenhet av kansliverksamhet och administration i en större organisation
erfarenhet av att samverka med andra enheter nationellt
erfarenhet av internationellt arbete och samverkan
erfarenhet av att samverka med andra samhällsaktörer och myndigheter, exempelvis regeringskansliet
erfarenhet av systematisk samverkan med ATO och skyddsorganisationen
chefs- och ledarskapsutbildning
Du har ett proaktivt förhållningssätt och förmåga att omsätta förändringar i omvärlden till det egna uppdraget. Du är utforskande i ditt arbetssätt och du utvecklar dig och dina medarbetare genom att arbeta med förmågeutveckling utifrån operativa problem. Din helhetssyn samt din förmåga att förändra och omvärdera befintliga arbetssätt, metoder och lösningar är en tillgång i ditt dagliga arbete. Du kommer samarbeta med såväl interna som externa parter och du skapar förutsättningar för att använda kraften i att lösa problemet tillsammans. Tjänsten innebär en möjlighet för dig att påverka polisens förmåga på både kort och lång sikt.
Det är viktigt för oss att du som söker står för ett ledarskap där du med energi, drivkraft och förmåga till likabehandling är ett föredöme för dina medarbetare. Du ser till medborgarnyttan och sätter alltid polisens övergripande uppdrag främst. Du behöver vara operativt förankrad och en förmåga att kunna växla perspektiv och arbeta i olika tidsskalor.
När vi anställer kommer vi att lägga mycket stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger viljan och förmågan att ta ansvar samt Polismyndighetens uppdragskompass och ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:
analys och helhetssyn
mål och resultat
utveckling och förändring
social säkerhet
muntlig och skriftlig kommunikation
skapa delaktighet och motivation
Läs mer om ledarkriterierna via länken https://polisen.se/ledarkriterier/
Övrig information
Läs mer om tjänsten, hur du ansöker och får tillgång till aktuella urvalsfrågor genom följande länk: https://polisen.se/jobb-och-utbildning/lediga-jobb/2025/september/kanslichef-till-utredningsenheten-vid-nationella-operativa-avdelningen/
Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29
E-post: jobb.chef@polisen.se Omfattning
