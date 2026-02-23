Kanslichef med helhetsansvar - Gislaveds pastorat, Svenska kyrkan
2026-02-23
Vill du vara med och leda och utveckla det gemensamma arbetet i ett pastorat med bredd, engagemang och många mötesplatser?
Nu söker vi en kanslichef som vill vara navet i vårt gemensamma arbete.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (100 %).
Gislaveds pastorat omfattar sex församlingar: Anderstorps, Burseryds, Gislaveds, Norra Hestras, Villstads, och Västbo S:t Sigfrids församling. Geografiskt sammanfaller pastoratet med Gislaveds kommun.
Som en del av Svenska kyrkan är vi en demokratiskt uppbyggd organisation med ett tydligt uppdrag - att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Här finns 76 medarbetare som är organiserade i nio arbetslag. Vi tror att människor växer tillsammans och att samverkan mellan arbetslagen är en förutsättning för att fullgöra Svenska kyrkans uppdrag lokalt.
Om uppdraget
Pastoratets kansli ger stöd och service till alla arbetslag och till pastoratets olika råd av förtroendevalda. Vi vill vara navet för ekonomi och administrativt stöd i hela pastoratet.
Som kanslichef leder och utvecklar du denna funktion. Du ansvarar för att stödet till verksamheten präglas av kvalitet, struktur, tillgänglighet och gott bemötande. Uppdraget handlar om att skapa ordning och tydlighet, men också om att bygga förtroende och god samverkan mellan arbetslag, chefer och förtroendevalda.
Ansvar och arbetsuppgifter
- Ha verksamhets-, personal- och budgetansvar för kansliet (för närvarande fem medarbetare)
- Ha övergripande ansvar för HR-frågor inom pastoratet
- Ge stöd till övriga chefer i arbetsrättsliga och personalrelaterade frågor
- Utveckla och kvalitetssäkra administrativa processer
- Vara kontaktlänk till förtroendevalda för att stärka samsyn och helhet i pastoratet
- Vara en del av arbets- och personalutskott, kyrkoråd och kyrkofullmäktige samt ansvara för beredning av ärenden och beslutsunderlag
- Vara en del av kyrkoherdens ledningsgrupp och bidra till pastoratets strategiska utveckling
Din profil och ditt ledarskap
Du har relevant akademisk utbildning och erfarenhet av kvalificerat ledarskap med god kompetens inom HR och arbetsrätt. Du har en förankrad förståelse för Svenska kyrkans tro, liv och lära samt demokratiska struktur. Agerar tryggt i samspelet mellan förtroendevalda och tjänstepersoner. Erfarenhet av arbete inom Svenska kyrkan är meriterande.
Som ledare är du stabil och tydlig, skapar struktur utan att tappa människorna ur sikte och bygger förtroende och samsyn. Du vill utveckla både kansliet och hela pastoratet tillsammans med övriga i ledningen.
B-körkort och tillgång till egen bil krävs.
Tillträde enligt överenskommelse.
Frågor om tjänsten
Anders Carlwe, kyrkoherde, 0371-831 55
Marie Johansson, kyrkorådets ordförande, 076-189 38 28Så ansöker du
Skicka din ansökan med personligt brev, CV och referenser via länken Varbi, obs - vi tar endast emot ansökningar via Varbi.
Sista dag att ansöka är 27/3 2026 Ersättning
Månadslön enligt kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/195". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gislaveds Pastorat
(org.nr 252003-4725) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gislaveds pastorat Kontakt
Kyrkorådets ordförande Marie Johansson polmarjoh@gmail.com 076-1893828 Jobbnummer
9759258