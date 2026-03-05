Kansliadministratör till anstalterna Färingsö och Svartsjö, Ekerö-Vikariat
2026-03-05
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Verksamhetsområde Stockholm Väst i natursköna Ekerö omfattar den öppna anstalten Svartsjö och kvinnoanstalten Färingsö, klass 2 och 3 samt häktet Färingsö. Ett 170-tal medarbetare och tio chefer förvaltar, leder och utvecklar verksamheten som tar emot ca 270 intagna. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m fl. De intagna är sysselsatta med utbildning, olika behandlingsprogram eller trä- och hanverksindustri och förpackning/montage. De intagna driver också ett ekologiskt jordbruk med spannmålsodling och djurhållning. De båda anstalterna ligger ett stenkast från varandra och nås med buss eller bil. På båda anstalterna parkerar du kostnadsfritt på vår personalparkering.Publiceringsdatum2026-03-05Arbetsuppgifter
Administrationen på anstalterna Färingsö och Svartsjö är en servicefunktion där du tillsammans med din kansliadministratörskollega kommer att ha ansvar för intagnas medel, ekonomiärenden, registrering och hantering av klientärenden, posthantering, arkivering, diarium, beställarorganisation, akthantering m.m. I arbetsuppgifterna ingår även i övrigt vanligt förekommande administrativa uppgifter. Arbetet innefattar även en stor del domshantering och strafftidsberäkning.
I rollen som kansliadministratör har du tät kontakt med externa aktörer och representerar Kriminalvården gentemot samarbetspartners och allmänhet. Arbetsuppgifterna förutsätter att du har kännedom om offentlighetsprincipen samtidigt som du kan säkerställa att sekretesskyddet upprätthålls.Kvalifikationer
Vi söker dig som är självgående, serviceinriktad och har en god personlig mognad. Handläggningen i arbetet är en del av rättsprocessen och därför krävs det att du är noggrann, strukturerad och trygg i dig själv. Du har ett gott omdöme, tar ett stort eget ansvar och är van vid att hålla i flera processer samtidigt. I arbetet är det viktigt att göra rätt prioriteringar, vara en god problemlösare samt ha vana vid att tidvis arbeta i ett högt tempo. Arbetet som kansliadministratör är en servicefunktion och kräver att du är kommunikativ och har förmåga att arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor samt andra aktörer såväl inom som utanför myndigheten.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg
• Erfarenhet av administration, minst 2 år
• Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
• God datorvana
Det är meriterande om du har:
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller juridik
• Erfarenhet av kriminalvårdens klientadministrativa system
• Erfarenhet från myndighet inom rättsväsendet
• Erfarenhet av strafftidsberäkning
Urvalsprocessen påbörjas efter att annonstiden löpt ut.
Intervjuer kommer att hållas på anstalten Färingsö tisdagen den 14:e april.
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Ersättning
