Kansli- och säkerhetschef - Vi söker fortfarande rätt person!
Hörby kommun / Administratörsjobb / Hörby Visa alla administratörsjobb i Hörby
2025-10-10
, Höör
, Eslöv
, Sjöbo
, Lund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hörby kommun i Hörby
Vill du ha ett jobb med mening, i hjärtat av Skåne? Vi i Hörby kommun söker en Kansli- och säkerhetschef som vill ta ett brett och betydelsefullt uppdrag och vi har ännu inte hittat rätt. Kanske är det du?
I Hörby är det nära till både naturen och människorna. Här bor drygt 15 000 personer, och vi som jobbar i kommunen brinner för att göra vardagen lite enklare, tryggare och trivsammare för dem alla. Oavsett om du jobbar i omsorgen, fixar grönytorna eller får tekniken att fungera- här gör du skillnad.
Vi vet att kompetens finns över hela landet. Därför vill vi även välkomna dig som bor utanför kommunen. Hos oss är det vanligt att både dag- och veckopendla, och Hörby ligger nära större orter som Lund, Malmö och Kristianstad.Publiceringsdatum2025-10-10Arbetsuppgifter
Som Kansli- och säkerhetschef får du en nyckelroll i vår organisation och blir en viktig resurs för Kommundirektören. Du leder en engagerad grupp på cirka 13 medarbetare med blandad kompetens och erfarenhet inom säkerhet, digitalisering och IT samt juridik. Spridningen på erfarenhet och kunskap i gruppen ger dig möjlighet att utöva ett nära och coachande ledarskap i en dynamisk miljö. Vi värdesätter samarbete, hållbarhet och tillit och strävar efter en trivsam arbetskultur.
Du får:
* Kommunövergripande ansvar för ärendehanteringsprocessen
* Ansvar för digitalisering och utvecklingsarbete
* Övergripande ansvar för säkerhetsskydd och civil beredskap
* Personalansvar samt ansvar för verksamhet, ekonomi och arbetsmiljö
* Förbereda ärenden och underlag till kommundirektör och kommunledning
* Driva utveckling och förändringsledning i nära samverkan med övrig ledningKvalifikationer
* Akademisk examen inom statsvetenskap, juridik, offentlig förvaltning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
* Flerårig erfarenhet som chef med ansvar för verksamhet, ekonomi och arbetsmiljö
* Erfarenhet av strategisk ärendehantering i kommunal verksamhet
* God juridisk kompetens, gärna från offentlig förvaltning
* Kunskap inom säkerhetsskydd och civil beredskap
* God kommunikativ förmåga
* Svenska i tal och skrift
Vi söker dig som är en handlingskraftig och kommunikativ ledare med ett prestigelöst förhållningssätt. Du har ett coachande ledarskap som skapar tillit, är snabb i tanken och har gott omdöme, särskilt i frågor som rör säkerhet och rättssäkerhet. Du trivs i en organisation där inte allt är färdigt, och där du får vara med och bygga strukturer som håller över tid.
Vår organisation är under förändring för att ännu bättre möta invånarnas behov och skapa förutsättningar för tillväxt. Hos oss finns en ambition att tillsammans forma framtidens Hörby, med delaktighet och engagemang som ledstjärnor.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hörby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Vid frågor om tjänsten kontakta Linda Strand, Tf. Kommundirektör, för frågor om processen kontakta Marie Bergström, Tf. HR- och kommunikationschef.
Inledande intervjuer planeras till vecka 44 och 45 och slutintervjuer med fackliga representanter, arbetagivarrepresentanter och medarbetare/kollegor är planerat till 24 november.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hörby kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Tack på förhand! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "137/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hörby kommun
(org.nr 212000-1108) Kontakt
Tf Kommundirektör
Linda Strand linda.strand@horby.se 0415-378560 Jobbnummer
9549994