Känn vikten av ett livsviktigt arbete hos vår läkemedelskund i Södertälje!
2026-01-12
Publiceringsdatum2026-01-12Om tjänsten
Vi söker nu flera engagerade medarbetare för att utföra livsviktigt arbete hos vår läkemedelskund i Södertälje. Du kommer att vara en del av tillverknings- och produktionsprocessen. Var med och bidra till att säkerställa kvaliteten på mediciner som räddar liv. Med din insats kommer du att vara en viktig del av ett team som arbetar för att göra skillnad i människors hälsa och välbefinnande. Sök nu för att få chansen att vara en del av detta viktiga arbete!
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Montera och kontrollera medicintekniska produkter enligt specifikationer och kvalitetskrav. Delta i förbättringsarbete och arbete med att säkerställa kvalitet. Du arbetar med att upprätthålla en god arbetsmiljö och efterleva företagets riktlinjer och regler. Arbeta i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning och kvalitetskrav. Hantera och sköta om maskiner och utrustning på ett säkert sätt. Samarbete med kollegor för att säkerställa effektiv produktion och leverans av produkter i tid.
Vem är du?
Du är en noggrann och ansvarstagande person som trivs med att arbeta i en produktionsmiljö. Du är van vid att följa arbetsinstruktioner och har förmågan att arbeta effektivt för att säkerställa hög kvalitet på ditt arbete. Att samarbeta med andra är något som du uppskattar och du är en lagspelare som bidrar till ett gott arbetsklimat. Du är flexibel och kan anpassa dig till förändringar i arbetsuppgifter och arbetstider. Kvalifikationer
• Gymnasiekompetens alternativt relevant arbetslivserfarenhet. (erfarenhet från industri och produktion)
• Ha mycket goda kunskaper i både tal, skrift och läsförståelse i det svenska språket.
• Kunna arbeta alla typer av skift.
• Erfarenhet av att dokumentera, t ex avvikelserapportering, vana att arbeta med protokoll, recept, loggböcker eller liknade (ett dokumentationstest kommer att genomföras vid intervjutillfället)
• Dokumenterat god systemvana, t ex SAP eller motsvarande.
Meriterande:
• Minst två års arbetslivserfarenhet är önskvärt. Gärna inom industri och produktion, särskilt inom läkemedelsbranschen
• Erfarenhet av GMP och LEAN.
Om verksamheten
Vår läkemedelskund i Södertälje är en ledande aktör inom branschen och fokuserar på att producera livsviktiga läkemedel av hög kvalitet. Företaget har en modern och innovativ arbetsmiljö där säkerhet och kvalitet är av högsta prioritet. Med högteknologisk utrustning och engagerade medarbetare strävar de efter att vara en pålitlig partner inom läkemedelsproduktion. Ersättning
