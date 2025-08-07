Kandidatansvarig på deltid till Libera i Stockholm!
Libera i Sverige AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-08-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Libera i Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Studerar du och söker ett deltidsjobb där du hjälper oss att hitta nya medarbetare som ska förbättra våra kunders verksamheter?
Om jobbet
Hos oss kommer du arbeta med att hitta rätt kandidater för våra bemanningsuppdrag inom logistik och produktion runt om i Stockholm. Du kommer till en arbetsplats som präglas av högt tempo, framåtanda och härlig energi.
Som Kandidatansvarig på deltid är du en viktig del i vårt team som bemannar logistikuppdrag för våra kunder. Du jobbar nära våra konsultchefer och ansvarar för att hitta, intervjua och följa upp kandidater - samtidigt som du får värdefull insyn i hela bemanningsprocessen.
Exempel på arbetsuppgifter:
Intervjua kandidater, både för konkreta rekryteringsprocesser och i proaktivt syfte
Ta referenser och kvalitetssäkra kandidaterna
Boka in, eller presentera, kandidaterna till kunder
Säkerställa god kandidatupplevelse genom hela processen
Du kommer att arbeta med utgångspunkt från vårt kontor i Sundbyberg med viss möjlighet att arbeta på distans. Tjänsten är på deltid och vi förväntar oss att du kan arbeta ca. 2-3 dagar i veckan, även halvdagar fungerar bra. Arbetet är på vardagar och kontorstider gäller.
Vem du är
Vi söker dig som studerar på minst 50% idag och har minst 2 terminer kvar av studierna. För att vara rätt i denna roll ska du gilla att supportera, vara nyfiken samt ha ett genuint intresse för rekrytering. Tempot är också viktigt, för det är inte sällan våra kunder behöver hjälpen snabbt, och då ska vi finnas där. Det är en stor fördel om du har tidigare erfarenhet av rekrytering och personal eller bakgrund inom lager- och logistik eller industri- och produktion.
Vi ser att du:
Är kommunikativ, strukturerad och självgående
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Har god datorvana
Har B-körkort
Du kommer att arbeta i en miljö med kompetenta medarbetare och chefer och gemensamt skapar vi alla förutsättningar för att du ska kunna lyckas på jobbet.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Libera i Sverige AB
(org.nr 559155-5007), http://www.libera.se Arbetsplats
Libera Kontakt
Sanna Lé Faucheur sanna@libera.se Jobbnummer
9449718