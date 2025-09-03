Kan du spanska och vill jobba som assistent med 10-årig tjej?
2025-09-03
Vem är jag?
Jag är en glad 10-årig tjej som bor med mina föräldrar i Kortedala, Göteborg. Jag behöver en assistent som jobbar med mig varannan torsdag. Vi hittar på roliga aktiviteter ihop ex besöka Liseberg, Leos lekland, Universeum och annat skoj. Jag behöver hjälp eftersom jag har autism och därför behöver jag någon som är pedagogisk och förklarar saker för mig och hjälper mig med att förbereda mig i alla moment. Eftersom jag är ifrån Spanien så är det just spanska jag pratar, men jag använder också lite tecken.
Vem är du?
Det är viktigt att du pratar flytande spanska. Du behöver också ha erfarenhet av autism och och kanske också av lågaffektivt bemötande eller tecken som stöd. Och givetvis gilla att jobba med barn! Eftersom jag har mycket spring i benen så är det mycket viktigt att du har bra fysik så att du kan hänga med i svängarna.
Schema:
Arbete varannan torsdag kl 15.00-19.30
Tjänstens tillträde är omgående. Passal Assistans erbjuder ett givande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, utbildningar och friskvårdsbidrag. Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar enligt kollektivavtal. Du kommer också få bra stöttning och kontakt med din assistansansvarig.
Passal Assistans arbetar med personlig assistans och drivs av personer med stort engagemang och lång erfarenhet av arbete med människor med funktionsvariation. På Passal Assistans är det viktigt att alla känner sig som en del av helheten, att alla inser sin betydelse. Vår vision är ett samhälle och en vardag där alla har friheten att leva fullt ut. Vi ser personlig assistans som en möjlighet att nå den visionen.
¡No dudes en enviarnos tu solicitud!
