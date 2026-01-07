Kan du snickra, fiska, o hjälpa mig med min epilepsi?
2026-01-07
Hej!
Jag är en 19-årig kille som bor på en gård ca 20 minuter utanför Örebro, runt Glanshammar området.
Jag tycker om att greja i verkstaden, åka ut och fiska, spela med datorn, och bygga LEGO.
Jag söker en assistent som är påhittig och positiv, som gillar att vara ute, och vill hitta på roliga saker med mig. Jag behöver dig med mig för att jag har epilepsi, och en enklare nivå av autism.
Jag bestämmer över min egen vardag, men behöver din hjälp för att hitta motivation och struktur.
När jag får epilepsikramper behöver du finnas där för mig som stöd.
Jag har flera djur hemma, bland annat hund och katt, så det är viktigt att du har en öppen och positiv inställning till djur. Jag ser gärna att du är i min ålder eller lite äldre, runt 20-25 år.
Tidigare erfarenhet inom vård och omsorg är meriterande men inte ett krav.
DET HÄR ERBJUDS DU
Vivida står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra - våra medarbetare är det viktigaste vi har!
ARBETSTID OCH TJÄNSTGÖRINGSGRAD
Det finns arbete både dagtid, kvällar och nätter. Ange gärna i din ansökan vilka tider du är intresserad av att arbeta.
Jag söker någon som kan jobba ca 30h i veckan, blandade tider.
LÖN
På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
TILLTRÄDE
Efter överenskommelse.
ANSÖKAN
Sista ansökningsdag är 2026-01-31. Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET
På Vivida har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret för alla personer som arbetar hos våra minderåriga kunder och hos vissa vuxna kunder. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med ett aktuellt belastningsregisterutdrag som inte är mer än ett år gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
