Kan du produktionslogistik och vill lära andra?
Ackebrink AB / Logistikjobb / Växjö Visa alla logistikjobb i Växjö
2025-09-01
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ackebrink AB i Växjö
, Borås
, Varberg
, Malmö
, Göteborg
eller i hela Sverige
Om jobbet
Vill du vara med och bidra till Sveriges framtid och tillväxt? Vill du vara med och utveckla vuxna i utbildning? Vill du dela med dig av den kunskap du samlat på dig under ditt yrkesliv? Tycker du om att föreläsa? Om du har svarat ja på alla frågor är det självklart att du ska utbilda med oss på Ackebrink!
Ackebrink AB är ett kunskapsföretag som hjälper yrkeshögskoleanordnare med att hitta duktiga yrkeskompetenta och branscherfarna utbildare till sina kurser och utbildningar. Läs mer om oss på ackebrink.se.
Vi erbjuder dig möjligheten att utbilda morgondagens kollegor inom just din bransch. Utbildningsuppdrag via oss innebär att du jobbar ute hos Yrkeshögskoleanordnare . Det är en fantastisk dynamisk och stimulerande arbetsmiljö. Du jobbar direkt med vuxna motiverade studerande som läser olika yrkeshögskoleutbildningar på olika orter runt om i Sverige.
Vi tror du är egen företagare som vid sidan av dina övriga uppdrag vill utbilda blivande yrkeskollegor eller att du har en lucka i ditt yrkesliv och därför äntligen kan ta chansen att få utbilda andra.
Vi söker dig som brinner för att kunskapsöverföra till andra och som trivs i en utbildande roll. Du är prestigelös som person men vågar sätta ner foten där det behövs. Du gillar att befinna dig i sociala sammanhang och handleda både grupper och individer och locka fram det bästa hos båda.
Du behöver inte ha utbildat förut men älska att förmedla kunskap och brinna för att utbilda blivande branschkollegor!
Vi söker någon som vill utbilda morgondagens logistiker i produktionslogistik vårterminen 2026. Man undervisar både på distans och plats i Växjö cirka 16 timmar i veckan fördelat på cirka 2-3 dagar i veckan. Kursen är fyra veckor lång.
Kursen ger en grundläggande förståelse för produktionslogistik och dess betydelse i moderna produktionssystem. Kursen ger kunskaper om ett företags logistiklösningar historiskt och i dag och logistikens roll i ett tillverkande företag. Kursen täcker ämnen som materialhantering, produktionsplanering och -styrning, samt logistikens roll i försörjningskedjan. Kursens innehåll ger också kunskap i hur man kan organisera sig och var de olika funktionerna organisatoriskt kan sitta.
Det är jättekul att vara med och inverka och utbilda morgondagens kollega.
Vill du veta mer om faktiskt kursinnehåll ta kontakt med oss.
Vi tar endast emot ansökan via mail!
Utbildarintroduktion
Alla våra utbildare genomgår innan kursstart en lärarintroduktion, där vi går igenom vad som förväntas av dig som utbildare. Vi hjälper dig även med att planera din första kurs och ditt kursmaterial. Vi ger dig även tips, råd och stöd på vägen.
Ackebrink har funnits i mer än 20 år och år 2013 och 2014 blev vi utnämnda till ett Gasellföretag. Idag levererar vi upp mot 300 kurser per år och våra kunder finns idag från Luleå i norr till Malmö i söder. Vi levererar utbildningskonsulter inom allt från projektledning och ekonomi till sprängteknik, VA-teknik och matematik med mycket mera.
Om du nu inte har just den här kompetensen men är grym på något annat, skicka gärna in en ansökan till oss eller registrera dig via vår hemsida så kontaktar vi dig www.ackebrink.se/konsultregistrering Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
https://ackebrink.se/konsultregistrering/
E-post: rekryteringsverige@ackebrink.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Produktionslogistik". Arbetsgivare Ackebrink AB
(org.nr 556664-3770)
352 22 VÄXJÖ Jobbnummer
9485460