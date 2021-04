Kan du Norska & värdesätter den ultimata kundupplevelsen? - Temp-Team Sverige AB - Butikssäljarjobb i Göteborg

Temp-Team Sverige AB / Butikssäljarjobb / Göteborg2021-04-06Vill du följa med på en spännande resa på ett företag i framkant? Behärskar du det norska språket och söker efter ett kul och utvecklande kundservicejobb? Då kan detta vara rätt jobb för dig!Vi söker just nu för kunds räkning en norsktalande kundsupportmedarbetare med placering på Hisingen! Ansök redan idag då tjänsten skall tillsättas omgående!RollenSom kundsupportmedarbetare kommer du att vara företagets representant och hantera serviceärenden framförallt via e-mail och telefon.Arbetstiderna är varierande och du kommer att arbeta både dag, kväll och helg.Tjänsten skall tillsättas omgående.2021-04-06För att lyckas i den här rollen är det en förutsättning att du: behärskar det norska språket flytande i både tal och skrift.har erfarenhet ifrån serviceyrket och gärna med liknande arbetsuppgiftergod datorvanaDu som person är positiv, driven och lyhörd för kunders behov. Viktigt är att du har den rätta inställningen och brinner för att erbjuda kunden den bästa servicen. För att trivas hos vår kund tror vi att du är en person som gillar högt tempo och strävar efter att både utveckla dig själv och ditt arbete.Bra att veta!Detta är ett konsultuppdrag med tillträde omgående. Som TEMP-TEAM konsult omfattas du av gällande kollektivavtal. Utöver avtalsenliga villkor erbjuds du friskvårdsbidrag och en engagerad konsultchef som säkra att du kommer väl tillrätta på din nya arbetsplats.Intresserad?Sök tjänsten som norsktalande kundsupport redan idag. Vi har ett löpande urval till tjänsten och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta rekryterare Sara Rönneberg Carr på 0733-84 48 50Varmt välkommen in med din ansökan!Sista dag att ansöka är 2021-05-18Temp-Team Sverige AB5672817