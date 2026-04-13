Kammarrätten i Stockholm söker en eller flera domstolshandläggare
2026-04-13
Kammarrätten i Stockholm är den största av Sveriges fyra kammarrätter och är också landets Migrationsöverdomstol. Domstolen är vackert och centralt belägen på Riddarholmen i Stockholm, har cirka 200 medarbetare, varav cirka 140 är jurister. Organisationen består av fyra dömande avdelningar, en måladministrativ avdelning samt en administrativ enhet. Kammarrätten handlägger cirka 20 000 mål om året och har cirka 600 olika måltyper, vilket möjliggör en stor variation i det dagliga arbetet.
2 plats(er).
Som domstolshandläggare tillhör du domstolens måladministrativa avdelning och deltar i den administrativa handläggningen av mål, från det att målet kommer in till kammarrätten till dess det har avgjorts. Det innebär bland annat att du registrerar uppgifter och handlingar i målen, sköter skriftväxling mellan parterna, kallar parter till förhandling och bevakar frister. Du expedierar också domar och beslut.
Arbetet som domstolshandläggare är både ansvarsfullt och omväxlande. Det innebär omfattande kontakter med parter, advokater, myndigheter och allmänhet, såväl skriftligen som per telefon. En stor del av arbetet består av service kopplat till målhanteringen. Du kommer ha ett nära samarbete med dina kollegor. Som domstolshandläggare erbjuds du utbildning och får kontinuerlig kompetensutveckling genom att hantera och diskutera de olika frågor som uppkommer i kammarrättens skiftande måltyper. Du arbetar tillsammans med föredragande jurister och erfarna domare.Kvalifikationer
Du ska ha en slutförd gymnasieutbildning samt erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete, gärna från en större organisation. Har du arbetat inom statlig eller kommunal sektor är det meriterande. Om du dessutom har paralegalutbildning eller annan relevant eftergymnasial utbildning kan det bedömas som en merit. Du ska kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift. Muntlig och skriftlig kommunikation på engelska förekommer. Den administrativa målhanteringen är numera nästan helt digitaliserad, därför är det viktigt att du har vana av att arbeta digitalt, men även ett intresse av att arbeta med AI då domstolen har ett pågående utvecklingsarbete inriktat på området.
Domstolshandläggare har en mycket viktig roll för att domstolen ska fungera. För att kunna göra ett bra arbete och för att trivas i rollen är det viktigt att du:
• är noggrann och strukturerad
• har en god samarbetsförmåga
• är ansvarstagande och har ett stort engagemang i ditt arbete
• är effektiv och kan organisera och prioritera i stressiga situationer
• är serviceinriktad, har god social kompetens och bidrar till en god arbetsmiljö
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Kammarrätten kommer begära registerutdrag på den/de som domstolen avser att anställa.
Anställningen
Tjänsten är placerad på domstolens måladministrativa avdelning där både registratur och kansli ingår. Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Individuell lönesättning tillämpas. Tillträde sker enligt överenskommelse. Urval och beslut om anställning kommer att ske löpande.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2026-05-03 och referensnummer är KST 2026/155. Du gör en ansökan för denna tjänst via vårt rekryteringsverktyg Visma. Tester förekommer i rekryteringsprocessen.
Varaktighet: Tillsvidare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KST 2026/155".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742)
Box 2302
)
103 17 STOCKHOLM
Sveriges Domstolar, Kammarrätten i Stockholm
HR-specialist
Marie Karlsson marie.e.karlsson@dom.se
9849359