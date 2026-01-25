Kam och Sax i Vallentuna, söker efter frisörer/barberare och traineer.
Kam och Sax Vallentuna AB / Hälsojobb / Vallentuna Visa alla hälsojobb i Vallentuna
2026-01-25
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kam och Sax Vallentuna AB i Vallentuna
Vi på Kam och Sax söker efter duktiga frisörer, barberare och traineer i Vallentuna!
Är du trainee eller frisör med godkänd grundutbildning? Har du höga ambitioner och ser positivt på att anta nya utmaningar? Gillar du att jobba i team och samarbeta, Bra! Då är det kanske dig vi söker! Vi söker både trainees och frisörer som vill bli en del av vårt gäng!
Vi erbjuder:
God arbetsmiljö med stort fokus på trivsel och teamkänsla.
Goda lönevillkor - vi följer handels, friskvårdsbidrag och andra personalförmåner. OB helger samt efter 18.00 vardagar.
Som trainee får du tillgodoräkna dina timmar hos oss inför gesällen samt att vi hjälper dig att nå dit!
Är du den vi söker eller känner du någon som passar in? Tveka inte på att kontakta mig att skicka ditt cv till: kamosaxvallentuna@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Bara e-post
E-post: kamosaxvallentuna@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kam och Sax Vallentuna AB
(org.nr 559088-1818)
Tuna Torg 2-4 (visa karta
)
186 31 VALLENTUNA Arbetsplats
Kam & Sax Vallentuna AB Jobbnummer
9702958