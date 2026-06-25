KAM - Telecom & Företagslösningar (Lönetyp: Endast provisionslön)
Primeshift AB / Säljarjobb / Täby Visa alla säljarjobb i Täby
2026-06-25
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Key Account Managers – Vi söker dig!
Har du erfarenhet av B2B-försäljning , drivs av att skapa långsiktiga kundrelationer och är bra på att ta eget ansvar över ditt eget arbete?
Vill du representera moderna lösningar inom telecom, IT och digitalisering mot företag? Då kan detta vara rätt nästa steg för dig.
Om rollen:
Som Key Account Manager arbetar du med försäljning och rådgivning mot företag inom SME-segmentet. Du ansvarar för hela affären – från första kontakt till långsiktigt partnerskap – och hjälper kunder att effektivisera sin verksamhet genom smarta och moderna lösningar.
Rollen har ett starkt fokus på telecom och företagskommunikation, där du arbetar med:
Mobiltelefoni för företag
Molnväxlar & företagsväxlar
Fiber & internetlösningar
IT & cybersäkerhet
Företagsnätverk och kommunikation
Du kommer även arbeta med:
Webb & E-handel
Digital marknadsföring (SEO, Google Ads & Sociala medier)
Kassasystem
Copy/Print-lösningar
Projektsystem och digitala verktyg
Vi erbjuder:
💼 100% provisionsbaserad ersättning – Tjäna utifrån din prestation, utan tak.
🏡 Distansarbete – Jobba varifrån du vill i Sverige.
🚀 Karriärmöjligheter – Möjlighet till fast anställning och fast lön för dig som visar starka och hållbara resultat över tid.
🤝 Stöttande team – Bli en del av ett drivande och hjälpsamt säljteam.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av B2B-försäljning eller Key Account Management
Är relationsskapande och affärsdriven
Trivs med eget ansvar och högt tempo
Är van att arbeta mot mål och resultat
Har ett intresse för telecom, IT och företagslösningar
Redo att ta nästa steg i karriären? Skicka din ansökan till hej@primeshift.se
– vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25
E-post: hej@primeshift.se Arbetsgivare Primeshift AB
(org.nr 559452-7730) Jobbnummer
9979737