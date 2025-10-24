Kalmar läns Kulturskolor söker en regional kulturskolesamordnare
2025-10-24
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
På kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar vi för bland annat bibliotek, fritidsgårdar, Ungdomshuset UNIK, Kalmar Kulturskola, Kulturhuset Strömmen, Kalmar Teater och Kalmar Sportcenter samt flera andra idrottsanläggningar. I vårt arbete strävar efter att ge invånare, kulturaktörer och föreningsliv bästa förutsättning till att ge och uppleva en lustfylld, spontan och hälsofrämjande fritid.
Kalmar län har 12 kommuner och en kulturskola i varje kommun. Tillsammans har vi cirka 4500 elever i vår kursverksamhet och ca 150 anställda pedagoger. Uppdrag och förutsättningar kan vara olika i de olika kommunerna men gemensamt är att vi utgör en av de viktigaste möjligheterna för barn och unga att på allvar komma i kontakt med kulturens olika uttrycksformer, oavsett var i länet man bor. För att kunna erbjuda våra barn och unga i Kalmar län ett större och mer varierat utbud ser vi att samverkan mellan kulturskolorna är en framgångsfaktor. Det finns redan idag goda exempel på kommunövergripande och länsgemensam kulturskolesamverkan i form av länsblåsorkester, länsstråkorkester, länskör. Syftet med en regional samordnare är att utveckla nya former för samverkan,bredda ämnesutbudet samt befästa de befintliga.
Kalmar kommun kommer vara din arbetsgivare. Med Kalmar som utgångspunkt kommer hela länet vara din arbetsplats. Du arbetar på uppdrag av alla länets kulturskolor med direktiv från en arbetsgrupp bestående av kulturskolechefer i länet. Det finns idag regionala kulturskolesamordnare i nio av Sveriges regioner och region Kalmar kommer nu att bli den tionde.Publiceringsdatum2025-10-24Arbetsuppgifter
I ditt uppdrag som regional kulturskolesamordnare kommer du ha följande arbetsuppgifter:
• kartläggning och presentation av länets kulturskolors verksamhet och behov gällande dels kommunövergripande/länsgemensamma samarbetsprojekt
• utveckling av modeller och strukturer för ovanstående projekt för samt initiera och delvis delta i genomförandet.
• utveckla samverkan med externa aktörer i länet
• administrativt arbete där bidragsansökningar och projektbudgetering är en viktig del
Du kommer att ingå i Kulturskolecentrums nätverk för regionala kulturskolesamordnare i Sverige.Kvalifikationer
Vi söker dig som är lyhörd, inspirerande och trivs med att entusiasmera andra till utveckling.
Du har:
• Relevant eftergymnasial utbildning inom kultur, pedagogik eller l liknande område
• God analytisk och organisatorisk förmåga
• Stort engagemang för barn och ungas möjlighet att utöva kultur
• Goda kommunikativa färdigheter i svenska, både i tal och skrift
• Dokumenterad erfarenhet av att arbeta i digitala miljöer
• Förmåga att bygga nätverk och hållbara samarbeten med både kommunala och fristående kulturaktörer
• Erfarenhet av kulturskolearbete eller liknande är meriterande
• B-körkort.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
