Kalmar domkyrka söker kyrkomusiker med körprofil
Kalmar Pastorat / Kompositörs-, sångar- och musikerjobb / Kalmar Visa alla kompositörs-, sångar- och musikerjobb i Kalmar
2026-02-05
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalmar Pastorat i Kalmar
Kalmar pastorat består av fem stadsförsamlingar med tillsammans närmare 22 000 medlemmar.
Pastoratet har ca 90 anställda medarbetare med en väl fungerande förvaltning. Vi firar gudstjänst och bedriver församlingsverksamhet i våra församlingskyrkor där också många ideella medarbetare bidrar till det levande församlingslivet. Pastoratets begravningsverksamhet bedrivs på två vackra kyrkogårdar och ett modernt krematorium.
Kalmar pastorat söker
Kalmar domkyrka söker kyrkomusiker med körprofil
Vi söker dig som vill vara en viktig del av den fortsatta utvecklingen av katedralens gudstjänst- och musikliv och som i din kyrkomusikaliska gärning har ett tydligt centrum i gudstjänstlivet.
Du är en lagspelare som har lätt att samordna och samarbeta både internt och externt, du är en god körledare och bekväm vid orgeln och brinner för att vilja lyfta psalmsång och den liturgiska musiken.
Du har genomgått kyrkomusikerutbildning för tjänst i Svenska kyrkan och har fördjupade akademiska studier i körledning inom ramen för organistutbildning eller på annat sätt, samt flera års erfarenhet av arbete i församlingstjänst.
I tjänsten arbetar du nära dina två kyrkomusikerkollegor i domkyrkan samt samverkar med övriga kyrkomusikerkollegor i pastoratet.
Just nu finns 8 körer i Kalmar domkyrka och du blir en viktig pusselbit i arbetet med att utveckla befintlig körtrappa.
Kalmar domkyrka är en viktig del av stiftets närvaro i den östra delen av Växjö stift och brukar benämnas som Sveriges främsta barockkatedral. I kyrkan finns tre orglar av mycket hög kvalitet. Musiklivet i Kalmar domkyrka har under flera hundra år varit mycket viktigt för stadens kultur- och musikliv. Arbetet med att låta domkyrkan få fortsätta att vara ett kyrkomusikaliskt nav i hela regionen är något vi prioriterar och sätter värde på. En utmaning inför framtiden är att fortsätta strävan att skapa rum och utvecklingsmöjligheter för unga människor att växa i och få ta del av den rikedom som det kyrkomusikaliska livet rymmer.
Övrigt: Medlem i Svenska kyrkan.Publiceringsdatum2026-02-05Så ansöker du
Om du vill vara en del av Kalmar domkyrkas fortsatta utveckling är du varmt välkommen med din ansökan.
Din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar du vill åberopa sänder du in via länken nedan.
Intervjuer hålls fredagen den 20 mars då även praktiska moment kommer att tillämpas i form av provdirigering och provspelning. Kontakt
Daniel Larsson, försteorganist 0480-421420
Gustav Lundborg, kyrkoherde 0480-421405
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/95". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar Pastorat
(org.nr 252003-8635) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Daniel Larsson daniel.larsson@svenskakyrkan.se 0480-421420 Jobbnummer
9724173