Kallskänka till vår kallskänksavdelning i Skellefteå
2025-08-14
Vi söker nu timvikarier till vår kallskänksavdelning
På vår kallskänksavdelning producerar vi baguetter, sallader, wraps, poké bowls och smörgåstårtor. Arbetet kräver noggrannhet, att du har ett högt driv, är ordningsam, ansvarstagande och har en god fysik då det förekommer en del tyngre moment i arbetet.
Är du dessutom fingerfärdig och van att arbeta i ett högt tempo kanske det här är något för dig?
Under din arbetsdag kommer du att ha ett nära samarbete med övriga kollegor och det är därför viktigt att du fungerar väl i både större och mindre grupper. Inom alla arbetsområden tillämpar vi arbetsrotation mellan positioner och arbetsuppgifter. Du bör därför ha en positiv inställning till att lära dig nya arbetsuppgifter och utvecklas.
Har du erfarenhet av liknande arbetsuppgifter sedan tidigare ser vi det som meriterande.
Tjänsten gäller främst arbete på söndagar men det kan även bli fler pass under veckan beroende på behov.
Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev senast den 31 augusti. Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Carina Mikaelsson, 0910-509 58.
Välkommen med din ansökan!
Meriterande
Erfarenhet av liknande arbete
Om arbetsgivaren - Nyhléns Hugosons AB
Vår vision är att vara det naturliga valet vid alla norrländska måltidstillfällen. Det blir vi genom att vara det ledande norrländska matföretaget med fokus på våra kunder, vårt mathantverk och våra norrländska bönder och odlare. Respekten för miljö, hälsa och djuromsorg är central för verksamheten, liksom våra värdeord: affärsmässig, delaktig och stolt. Hantverket ligger alltid till grund för vår produktion, med erfarenhet och ett personligt engagemang i varje del av tillverkningen. Vi använder inga onödiga tillsatser i vår mat och garanterar hög kvalitet på våra produkter. Våra anläggningar finns i Luleå (charkproduktion), Skellefteå (paketering av kött, kallskänk mm) Boden (kyld färdigmat och Ullånger (slakteri), Änge Chark AB (charkproduktion), Jokkmokkskorv AB (charkproduktion) och Haparanda Potatis AB (paketering av potatis och tillverkning av potatisgratänger). Nyhléns Hugosons-koncernen har idag ca 280 medarbetare och omsätter ca 795 miljoner kronor. Läs mer om oss på www.nyhlenshugosons.se, www.guldfisken.com, www.angechark.se, www.jokkmokkskorv.se Så ansöker du
