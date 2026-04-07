Kallskänka till Strömma krog och kanalbar sommar 2026
Är du sugen på att jobba i kök i sommar, i en inspirerande miljö vid vattnet tillsammans med ett härligt team? Då kan Strömma Krog och Kanalbar vara helt rätt för dig!
Vi söker kallskänkor till sommarsäsongen med löpande start och möjlighet till förlängning. Hos oss blir du en viktig del av köket där kvalitet, struktur och samarbete är avgörande för att skapa en helhetsupplevelse för våra gäster.
Vi lägger stor vikt vid din inställning och vilja att utvecklas. Tidigare erfarenhet är meriterande, men inget krav - det viktigaste är att du är nyfiken, ansvarstagande och motiverad att lära dig.
Du arbetar nära både köks- och serveringsteamet och bidrar till att säkerställa hög kvalitet i både presentation och utförande. Rollen kräver att du är noggrann, tar egna initiativ och trivs i ett högt tempo.Publiceringsdatum2026-04-07Arbetsuppgifter
Förbereda och lägga upp kalla rätter enligt meny
Assistera i prepp och under service
Säkerställa att hygien- och kvalitetskrav följs
Hålla ordning och struktur i din station
Samarbeta med kollegor för ett smidigt flödeKvalifikationer
Ett genuint intresse för mat och vilja att lära dig mer
Du är stresstålig och trivs i ett högt tempo
Tar initiativ och ser vad som behöver göras
Är noggrann och har känsla för detaljer
En positiv inställning och bra teamkänsla
Vi erbjuder:
Hos oss på Strömma Krog och Kanalbar får du arbeta i en levande och trivsam miljö med engagerade kollegor och härliga gäster. Vi erbjuder en arbetsplats där du kan utvecklas, ta ansvar och samtidigt ha roligt på jobbet.
Information om tjänsten:
Anställning: Säsongsanställning över sommaren med möjlighet till förlängning
Tillträde: Enligt ömsesidig överenskommelse
Lön: Enligt avtal, HRF
Intervju: Sker löpande under vårenSå ansöker du
Vill du vara med och skapa sommarens bästa upplevelser tillsammans med oss?
Skicka ditt CV och personligt brev tilljobb@strommakrogochkanalbar.se
där du beskriver varför just du är rätt för denna roll. Märk mailet med "Kallskänka". Vi ser fram emot att höra från dig. Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
E-post: jobb@strommakrogochkanalbar.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kallskänka". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strömma Krog och Kanalbar AB
(org.nr 559000-6895)
Lillströmsuddsvägen 2 (visa karta
)
139 60 VÄRMDÖ Arbetsplats
Strömma Krog & Kanalbar AB Jobbnummer
9839146