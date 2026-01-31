Kallskänka till nyöppnad restaurang- Mjellerumsgården
Kallskänka sökes - den kreativa stjärnan bakom detaljerna!
Är du en kreatör i köket?
Älskar du att skapa kalla rätter som lockar ögat, väcker nyfikenhet och håller hela vägen?
Vill du jobba i ett kök där kreativitet, tempo och glädje står i centrum?
Om företaget
Mjellerumsgården öppnar igen i en idyllisk miljö i Valla, där natur, matglädje och skaparlust möts. Vi bygger en restaurang från grunden - med hjärta, skratt och höga ambitioner.
Planerad öppning: maj 2026.
Om rollen:
Som kallskänka hos oss är du en viktig kreatör bakom helheten:
Skapa och ansvara för sallader, brunchrätter och andra kalla rätter
Arbeta med färg, form, struktur och smak - ögat för detaljer är avgörande
Säkerställa att upplägg och presentation alltid känns fräscha, genomtänkta och inspirerande
Vara delaktig i menyutveckling och nya idéer
Ha viss naturlig kontakt med gäster vid servering och frågor, men huvuddelen av arbetet sker i köket
Vara nyfiken på och villig att ibland arbeta i varmkök vid behov
Det är ett stort plus om du även har erfarenhet av varmkök
Vi värdesätter flexibilitet och viljan att hjälpas åt över köksgränserna.
Vem är du?
Vi tror att du:
Är en kreativ och noggrann person som älskar att skapa
Har känsla för estetik, presentation och detaljer
Trivs i ett kök med tempo men ordning
Är trygg i ditt hantverk och gillar att samarbeta
Har erfarenhet från kallskänk - och gärna även från varmkök
Erfarenhet är meriterande - men kreativitet, ansvar och rätt inställning väger tungt.
Anställning
Omfattning: 100 %
Arbetstid: Främst dagtid, kvällstid kan förekomma vid abonneringar
Start: April eller enligt överenskommelse
Plats: Mjellerumsgården, Valla
Därför Mjellerumsgården
Här får du skapa på riktigt - i en miljö där detaljerna får ta plats, idéer uppmuntras och arbetsglädje är en självklar del av vardagen.
Vill du vara den som gör helheten levande och samtidigt vara en del av hela köket?
Då vill vi skapa tillsammans med dig.
Kontakt: info@mjellerum.se
Märk mailet : Kallskänka
Jobbtyp: Heltid
Arbetsort: På plats Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@mjellerum.se Arbetsgivarens referens
