Kallskänka till 7-Eleven Arlanda Marketplace
Reitan Convenience Sweden AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Stockholm Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Stockholm
2026-07-14
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Reitan Convenience Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Drömmer du om att jobba med service och försäljning? 7-Eleven är världens största conveniencekedja som i snart 100 år funnits för att lösa vardagliga behov under dygnets alla timmar. Den första 7-Elevenbutiken i Sverige öppnade 1984 och idag finns närmare 90 stycken butiker över landet.
För oss är service god, snabb och enkel. Vi brinner för att alltid erbjuda den bästa servicen till människor på väg. Våra kunder står alltid i centrum men det är lika viktigt att vi som jobbar här trivs. Vi jobbar hårt men har också mycket kul på vägen!
Vi använder oss av test som matchas mot en kravprofil för att säkerställa en rättvis och träffsäker bedömning i vår rekryteringsprocess. För att kunna gå vidare i rekryteringsprocessen behöver du genomföra testet. Om du väljer att avstå innebär det tyvärr att vi inte kan ta din ansökan vidare. Du erhåller testlänk i ett separat mejlutskick när du skickat in din ansökan (kontrollera din skräppost om mejlet uteblir).
Rollen som kallskänkaVi söker en engagerad kallskänka till vårt team. Denna annons riktar sig till dig som är positiv, passionerad och noggrann i att bereda läckra, visuellt tilltalande frallor och baguetter. Du kommer bl a att ansvara för att planera, förbereda och bereda produkter som är goda och ser lockande ut till våra kunder. Du kommer att arbeta i en miljö där det är högt tempo. Noggrannhet, effektivitet och en hög arbetsmoral är nyckeln till din framgång.
Du har
Förmåga att arbeta självständigt och hålla motivationen uppe
Uthållighet och fysisk styrka för att klara av ett fysiskt arbete
En känsla för detaljer och för en högkvalitativ matberedning
Förmåga att behålla lugnet i en snabb arbetsmiljö
Tillgänglighet tidigt på morgonen
Dina erfarenheterFör att arbeta hos oss behöver du ha fyllt 18 år och hanterar det svenska språket. Vi ser även att du kan lämna referenser från 2 personer.
Det är meriterande om du har erfarenhet från en arbetsplats där du arbetat med beredning av produkter och har kunskap inom livsmedelshantering och dess lagar. Erfarenheter specifika för varje annons ex erfarenhet av service, butik mm.
Om tjänstenTjänsten är en en tillsvidareanställning. Tjänsten är på heltid på 30-40 timmar per vecka. Dina arbetstider kommer att variera enligt ett rullande fyraveckorsschema.
Vi erbjuder lön enligt detaljhandelsavtalet. Förutom lön reglerar kollektivavtalet även OB-regler och arbetstider.
Läs mer om oss på Pressbyrån.se
Varmt välkommen – tillsammans bygger vi drömmar!
Om 7-eleven
7-Eleven är den lokala och schyssta lilla butiken med ett brett och matigt erbjudande, produkter som löser vardaglig problem samt ett personligt bemötande.
Våra butiker ägs av Reitan Convenience i Sverige och drivs av egenföretagare enligt vårt franchisingskoncept.
Reitan Convenience i SverigeReitan Convencience Sverige äger Pressbyrån, 7-Eleven och PBX. Bolaget är en del av Reitan Convenience som driver 2 000 conveniencebutiker i sju olika länder i Norden och Baltikum.
Har du synpunkter att dela eller vill komma i kontakt med oss. Vänligen ta kontakt med oss via Reitan Convenience Sveriges hemsida https://www.reitanconvenience.se/kontakt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Reitan Convenience Sweden AB
(org.nr 556061-5790)
999 99 STOCKHOLM-ARLANDA Arbetsplats
7-Eleven Arlanda Marketplace Jobbnummer
10002416