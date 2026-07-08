Kallskänka tidsbegränsad till Stora Sundby Slottscafé
Stora Sundby Lantbruks Och Fritidsaktiebolag / Kockjobb / Eskilstuna Visa alla kockjobb i Eskilstuna
2026-07-08
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Vill du arbeta i en av Sveriges vackraste miljöer?
Till vårt Slottscafé söker vi en kallskänka/köksmedarbetare som kan stärka teamet under den mest intensiva delen av somarsäsongen, då vår stadigvarande går på mammaledighet.
Stora Sundby är en levande gård med café, gårdsbutik, jakt och besöksverksamhet. I vårt kök arbetar vi med fokus på kvalitet, goda råvaror och att skapa en fin upplevelse för våra gäster.
Om rollen
Du arbetar med förberedelser och produktion till caféets dagliga verksamhet. Arbetsuppgifterna består bland annat av:
Tillagning av smörgåsar, sallader och enklare rätter
Förberedelse och hantering av råvaror
Påfyllning och förberedelser inför servering
Ordning, hygien och struktur i köket
Samarbete med café- och serveringspersonal
Vi söker dig som
Har erfarenhet från café, restaurang, kallskänk eller liknande
Tycker om att arbeta med mat och råvaror
Är noggrann, självgående och ansvarstagande
Trivs i ett högt tempo och arbetar bra tillsammans med andra
Tidigare erfarenhet från café, restaurang eller kallskänk är meriterande, men vi lägger stor vikt vid din inställning, ditt engagemang och din vilja att lära.
Praktiskt
Plats: Stora Sundby, mellan Eskilstuna & Katrineholm
Period: 15 juli–16 augusti 2026
Omfattning: Enligt schema, 80-100%, vardagar och helger förekommer
📩 Ansökan: Skicka CV och kort presentation till thomas@storasundby.com
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: thomas@storasundby.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "kallskänka till Stora Sundby". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stora Sundby Lantbruks Och Fritidsaktiebolag
(org.nr 556157-0911)
Stora Sundby Gård (visa karta
)
640 40 STORA SUNDBY Arbetsplats
Stora Sundby Lantbruks & Fritids AB Kontakt
CCO
Thomas Karlsson thomas@storasundby.com Jobbnummer
9996458