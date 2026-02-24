Kallskänka/sous chef sökes till härligt gäng på Allé Elva i Flemingsberg
Allé Elva ligger på Södertörns högskolas campusområde i Flemingsberg. Restaurangen är tillsammans med Café Prego och fest-& cateringverksamhet på området en del av Campus by Nordrest. Vi serverar dagligen ca 250-300 lunchgäster och ca 800 cafégäster. Vi levererar catering till såväl Södertörns högskola, KTH och KI som till privatpersoner och Karolinska Universitetssjukhuset. Våra värdeord är att sprida glädje, vara tillgängliga och överraska positivt. Vi jobbar mycket med hållbarhet och strävar hela tiden efter att förbättra vårt miljöarbete.
På Allé Elva lagar vi all mat med stort engagemang och från grunden. Hållbarhet och kvalité är två ledord hos oss. I restaurangen erbjuder vi tre dagens lunch i bufféform på vikt samt två dagens studentlunch (portioneras). I vårt kallkök producerar vi smörgåsar, sallader och bakverk till vår café-& cateringverksamhet. Därutöver arbetar vi med konferenser, bufféer och middagsbeställningar.
Kort om tjänsten
Vi söker nu en driven och självständig kallskänka för en säsongsbunden anställning. Vi söker dig som har ett gediget intresse för matlagning och gillar att jobba med råvaror som gör en meny lockande. Du är nytänkande, respekterar råvarorna och ser möjligheter att använda hela råvaran. Du har erfarenhet av kallskänks/kock- och serviceyrket och är van vid att skapa bra relationer med gäster då du kommer ha daglig gästkontakt. Du gillar och har erfarenhet av allt ifrån smörgås-& salladsberedning till finlir som exempelvis mingelmat.
Som person är du ansvarsfull, kreativ, ambitiös och glad samt självklart respektfull mot din omgivning. Vi söker rätt person som har rätt inställning till jobb och kollegor så att vår goda teamkänsla bevaras. Du ser det som självklart att jobba över gränserna och har lätt att se helhetsbilden och du har inga problem med att kliva in i exempelvis varmköket vid behov. Tycker du även att det är kul att baka så är det stor fördel då vi bakar till både lunchen, cafét och beställningar.
Då vi är en liten enhet med få anställda så är det av vikt att du som person ser det som självklart att hoppa in där det behövs - det kan vara att hoppa in i kassan i cafét, hjälpa till i disken eller leverera/ hämta tillbaka en cateringleverans och själv visar intresse för hela verksamheten och hur den fungerar.
Vi ser gärna att du som söker är självgående, gillar att jobba i ett härligt team och att du har lätt att se överblicken över vad som behöver göras samt att du är strukturerad. Att du pratar och förstår svenska är en självklarhet. Du kommer i rollen som souschef vara ytterst ansvarig i köket när köksmästaren inte är på plats. Du har inga problem med att leda och fördela arbetet samt instruera extrapersonal/ ny personal och/ eller praktikanter. Du kommer dagligdags att jobba nära vår erfarna kallskänka med produktion till vårt café och vår catering.
Så längtar du efter att jobba dagtid och vara ledig på helgerna och stor del av sommaren samt har det vi efterfrågar- kontakta oss redan idag! Visst kvällsarbete kan förekomma någon gång i månaden i snitt.
För rätt person finns här stora möjligheter till utveckling!
Vad säger kollegorna om Nordrest
"Hos oss arbetar alla tillsammans i ett team mot ett gemensamt mål: att leverera bra mat med riktigt bra service. Samtidigt har vi alltid roligt och skrattar mycket! "
"Vi äter alltid frukost tillsammans- det gillar jag. Det är en bra start på resten av dagen!"
Fler saker som gör livet extra trevligt på Nordrest
Kollektivavtal med tjänstepension och avtalsförsäkringar samt friskvårdsbidrag
Möjlighet att delta i motionslopp
Stor kick-off för alla varje år
Korta beslutsvägar och stora möjligheter till egna initiativ
Vi vill att du har:
3-årig gymnasial kockutbildning eller motsvarande
Goda kunskaper i svenska och engelska
Låter det som du? Bra! Uppfyller även följande punkter måste vi verkligen ta en kaffe:
Tidigare arbetslivserfarenhet som kallskänka och / eller sous chef
Erfarenhet av kalkyler, varubeställning och inventering
Erfarenhet av att leda och fördela arbetet
Kunskap och erfarenhet i HACCP och livsmedelshygien samt egenkontroll
Ett gediget intresse och gärna kunskap och erfarenhet av hållbarhetsarbete då restaurangen är både miljö- och kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 samt ISO 14001
Om Nordrest
Nordrest är Sveriges uppstickare inom restaurangbranschen, ett renodlat restaurangföretag som arbetar med restauranger, cateringuppdrag, på skolor och inom omsorgen.
Låter det intressant? Då är du välkommen med din ansökan snarast.
Anställningsform: Säsongsbunden anställning
Omfattning: Deltid 90% (Man jobbar heltid under veckorna men vi tillämpar beräkningsperioder vilket landar i 90% utslaget under anställningsperioden.)
Tillträde: Omgående
Lön: Enligt avtal
Kollektivavtal: HRF
Nästa steg i rekryteringsprocessen
När du sökt tjänsten så kommer du få tillgång till en länk för en digital intervju med chat-roboten Hubert som tar ca 20-30 minuter. Vi ser gärna att du svarar på intervjun inom 48 timmar för att snabbt komma vidare i processen. Syftet med Hubert-intervjun är att vi vill ge alla kandidater möjligheten att berätta mer om sig själva samt för oss att säkerställa att alla kandidater blir bedömda på samma sätt, oavsett kön, ålder och etnicitet. Du kommer därefter bli kontaktad av en av våra rekryterare om du blir aktuell för en andra intervju.
Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag som är den 15/3 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7289290-1859769". Arbetsgivare Nordrest Holding AB
(org.nr 556943-6560), https://connecta.nordrest.se
Alfred Nobels allé 11 (visa karta
)
141 52 HUDDINGE Arbetsplats
Nordrest Jobbnummer
