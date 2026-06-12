Kallskänka som älskar variation? Jobba med både lunch & à la carte!
RA Hospitality i Göteborg AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-06-12
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Är du ett proffs på kalla anrättningar som trivs lika bra med att preppa stora luncher som att lägga den sista touchen på en elegant förrätt? Vi söker dig som vill ha ett flexibelt arbetsliv där din breda kompetens verkligen kommer till pass.
Som kallskänka hos oss på RA Hospitality får du en unik variation. Ena veckan styr du upp salladsbufféer och kalla rätter i ett effektivt storkök, nästa vecka är du en nyckelspelare i ett högpresterande à la carte-team. Du får friheten att styra ditt eget schema samtidigt som du samlar erfarenhet från branschens mest varierade arbetsplatser.
Varför välja RA Hospitality?
📅 Flexibilitet på riktigt: Du väljer själv när och var du vill jobba. Perfekt för att få ihop livspusslet!
🚀 Den ultimata erfarenheten: Genom att växla mellan storkök och à la carte blir du en av branschens mest mångsidiga medarbetare.
💙 Trygga villkor: Vi har självklart kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar och konkurrenskraftig lön med OB.
🎓 Utveckling: Vi erbjuder löpande utbildningar och har ett nära samarbete med bland annat Restaurangakademien.
🎈 Förmåner & Gemenskap: Hotellrabatter i hela Norden och roliga personalaktiviteter som stärker teamet.
Vem är du?
Vi söker dig som är effektiv, noggrann och har ett öga för presentation oavsett volym. Du är en person som snabbt landar på fötterna i ett nytt kök och som älskar den variation som rollen innebär.
Vi tror att du:
Är självgående och kan ta egna initiativ.
Trivs med att växla mellan strukturerat storköksarbete och snabbt à la carte-tempo.
Är social, ansvarstagande och en sann lagspelare.
Krav för tjänsten:
Dokumenterad erfarenhet som kallskänka (utbildning är meriterande).
Erfarenhet från både storkök/lunch och à la carte.
Du kommunicerar obehindrat på svenska eller engelska.
Vi ser att du kan jobba minst 5 pass per månad.
Om RA Hospitality
RA Hospitality är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. I över 20 år har vi kopplat samman proffs med allt från stjärnkrogar och konferensanläggningar till företagsrestauranger och stora arenor. Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke.
Är du den vi söker? Ta chansen att forma din egen arbetsvardag! Klicka på "Ansök här" och berätta mer om din erfarenhet som kallskänka. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7509961-2049813". Arbetsgivare RA Hospitality i Göteborg AB
(org.nr 556586-6695), https://jobb.rahospitality.se
Norra Stationsgatan 93D (visa karta
)
113 64 STOCKHOLM Arbetsplats
RA Hospitality Sverige Jobbnummer
9960798