Kallskänka sökes till restaurang i Lund, lunch 07-15:30
M Dryck & Konsult AB / Kockjobb / Lund Visa alla kockjobb i Lund
2026-07-02
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Vill du arbeta i ett modernt kök där fräscha råvaror, tempo och kreativitet möts i vardagen?
Vi söker nu en noggrann och engagerad kallskänka till en restaurang i Lund. Här arbetar du i ett konceptkök med fokus på fräscha lunchrätter och frukost som poké bowls, smörgåsar, sallader och klassiska räkmackor allt med hög kvalitet och ett tydligt uttryck.
Det här är en roll för dig som gillar struktur, tempo och att skapa mat som både ser bra ut och smakar riktigt bra.Publiceringsdatum2026-07-02Om tjänsten
Du arbetar i ett kallkök där förberedelse, finish och tempo är centrala delar av dagen. Fokus ligger på att leverera jämna, snygga och smakrika rätter till lunchservice. Även smörgåsar till frukost.
Du kommer bland annat att:
Förbereda och komponera poké bowls, mackor och sallader.
Tillaga och lägga upp räkmackor och andra kalla rätter.
Arbeta med mise en place inför daglig service.
Säkerställa hög kvalitet, fräschör och presentation.
Hålla god ordning, struktur och hygien i kallköket.
Bidra till ett effektivt flöde under lunchrusning.
Vi söker dig som
Har erfarenhet från kök, gärna kallkök, lunchrestaurang eller café.
Gärna arbetat med poké bowls eller liknande.
Är snabb, noggrann och gillar tydliga rutiner.
Har känsla för uppläggning och presentation.
Trivs i ett högt tempo med mycket servicefokus.
Är ansvarstagande och arbetar bra i team.
Har ett intresse för fräscha råvaror och moderna lunchrätter.
Erfarenhet av kallskänk, café, catering eller liknande är meriterande men rätt inställning är viktigast.
Vi erbjuder
Anställning via Progressio på en etablerad verksamhet i Lund.
Lön mellan 159–180kr/timme, beroende på erfarenhet.
OB-ersättning enligt avtal.
Tjänstepension och försäkringar via Fora.
Dagtidsarbete med tydliga rutiner.
En modern arbetsmiljö med fokus på kvalitet och effektivitet.
Möjlighet till förlängning eller fast anställning för rätt person.Om tjänsten
Heltid
Start enligt överenskommelse
Om Progressio
Progressio är ett bemannings- och rekryteringsföretag inom hotell- och restaurangbranschen. Vi matchar rätt personer med rätt arbetsplatser och fokuserar på långsiktiga lösningar där både arbetsgivare och medarbetare utvecklas.
För rätt person finns goda möjligheter till fortsatt anställning.
Låter det här som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag, urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8011096-2083181". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare M Dryck & Konsult AB
(org.nr 559071-6857), https://jobb.progressioswe.se
223 69 LUND Arbetsplats
Progressio Jobbnummer
9990155