Kallskänka sökes till gårdsbutik och café
Systrarna Rosenskäras HB / Kockjobb / Luleå Visa alla kockjobb i Luleå
2026-03-01
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Systrarna Rosenskäras HB i Luleå
Vi söker en erfaren, självgående och ansvarstagande kallskänka till vår gårdsbutik med caféverksamhet. Arbetet innebär förberedelser och tillredning av framförallt smörgåsar och sallader i samarbete med andra kallskänkor. Vi kan erbjuda heltid 22/6 -16/8 samt extra arbete under helger övrig tid.
Du ska klara av att arbeta i högt tempo, vara flexibel och stresstålig, kunna jobba även helger samt ha god kunskap inom livsmedelshygien.
Vår gårdsbutik och café ligger på en välbesökt bondgård mitt bland djuren.
Är du kreativ, gillar tempo och brinner för god mat och service kan det vara dig vi söker. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: systrarna.rosenskara@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Systrarna Rosenskäras HB
Rörbäcksvägen 41 (visa karta
)
955 92 RÅNEÅ Jobbnummer
9769718