Kallskänka & Cafébiträde - Vikariat sökes från sept 2025 - augusti 2026
Wiktor Ahlströms Konditori AB / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2025-08-30
Ahlströms konditori grundades 1901 och har sedan dess varit ett begrepp i Göteborg. Till oss har många generationer göteborgare vallfärdat genom åren för att smaka färska bageri- och konditorivaror av högsta kvalité. Helt enkelt för att få det där lilla extra! Allt produceras för hand, av de bästa råvaror, på våningen ovanför konditoriet. Vi är stolta över vår hantverkstradition och är måna om att föra den vidare.
Den här tjänsten lämpar sig utmärkt för dig som är på jakt efter en arbetsplats med härliga kollegor och bra arbetstider! Helgarbete förekommer var 3e helg. Arbetet innebär Kallskänka 60% och Cafébiträde 40%.
Tjänsten är ett vikariat som sträcker sig från sept 2025 - augusti 2026.
I rollen som kallskänka hos oss är det viktigt att du är en god kollega och är mån om att bidra till en positiv arbetsmiljö. Som medarbetare hos oss förväntas du vara driven, kreativ, och strukturerad. Att erbjuda produkter av högsta kvalité är synonymt med vår verksamhet. Det är därför av stor vikt att du är noggrann och har ett öga för detaljer. Att du har relevant utbildning/erfarenhet av arbete i kallkök och kunskap om livsmedelssäkerhet är ett krav.
Som person är du positiv, ansvarstagande och en lagspelare. Du är inte rädd att ta i när det väl behövs och trivs att arbeta under högt tempo.
Är du vår nya kollega?
Skicka ditt CV och personliga brev till jobb@ahlstromskonditori.se
Urval sker löpande och anställning kommer att tillsättas när vi hittar rätt kandidat. Tveka därför inte att maila in ditt CV och personliga brev så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: jobb@ahlstromskonditori.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kallskänka". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wiktor Ahlströms Konditori AB
(org.nr 556524-7789), http://www.ahlstromskonditori.se
Korsgatan 2 (visa karta
)
411 16 GÖTEBORG Arbetsplats
Wiktor Ahlströms Konditori AB Kontakt
Luan Hani jobb@ahlstromskonditori.se Jobbnummer
9483887