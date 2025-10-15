Kallskänka Med Erfarenhet I Varmkök Till Matsmak I Göteborg

FESTLOKAL - KONFERENS - CATERING - LUNCH

Välkommen till MATSMAK i Gårda och Göteborg, endast ett stenkast från Ullevi och 10 minuters promenad till Avenyn, Svenska Mässan och Scandinavium.Festlokal och festvåning upp till 200 gäster för bröllop, fest och event mm. Konferens med dagkonferenser i varierande möteslokaler. Catering för alla tillfällen både företagscatering och privatcatering. Lunch alla vardagar mellan kl. 11 - 13.30.

KALLSKÄNKA MED ERFARENHET I VARMKÖK

Vi är ett litet familjeföretag och söker nu en engagerad kallskänka till vårt kök. MATSMAK finns i Gårda, Göteborg med 10 minuters promenad till Avenyn.

Vi serverar lunch vardagar kl 11 - 13.30, catering, festarrangemang och har egen konferensanläggning. Kvälls- och helgarbete förekommer.

Om rollen

Ditt ansvar kommer att inkludera preparering av salladsbuffé, catering, julbord, festarrangemang och konferensförtäring.

Du är serviceinriktad och alltid redo att hjälpa till. Du trivs med att arbeta i ett högt tempo och är noggrann och ansvarstagande. Du leds av vår köksmästare och kan komma att hjälpa till även i varmköket. Vi är en liten personalgrupp som förlitar oss på varandra så flexibilitet är ett måste.

Du som söker ska ha:

Minst 5 års dokumenterad arbetslivserfarenhet som kallskänka.

Vara utbildad kallskänka.

Erfarenhet av matlagning i varmkök.

Tala flytande svenska

Vi erbjuder

Ett familjärt team med mycket engagemang

Möjlighet att utvecklas inom köksarbete

Vi har kollektivavtal

Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid som inleds med en provanställning i 6 månader

Varmt välkommen med din ansökan via Cheffle redan idag!

5 års erfarenhet eller mer

Sista dag att ansöka är 2025-11-14
