Kallskänka /Café personal med barista kunskap
Josephine Baker Årsta AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2025-09-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Josephine Baker Årsta AB i Stockholm
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vi söker en ansvarsfull person som tillsammans med sina kollegor ska förvalta våra kunders förtroende och leverera fantastisk service då krävs det att du är kundorienterad och service inriktad.
I jobbet ingår kallskänks jobb, hantering av kassa och kunder.Du ska kunna hantera barista stationen.
Barista & kallskänks kunskaper är ett krav, erfarenhet från butik med kundbemötande med kassa vana.
Kunna ta egna intiativ och se det där lilla extra runt omkring.
Tjänsten som vi söker är varierande arbetstider från 75-100% vardagar och helger.
Vi söker personal omgående. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
cv och personligt brev
E-post: perbackstrom.mps1@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ansökan café biträde". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Josephine Baker Årsta AB
(org.nr 559446-5972)
Johanneshovsvägen 139 (visa karta
)
120 47 ENSKEDE GÅRD Jobbnummer
9523227