Kallskänka /Café personal med barista kunskap

Josephine Baker Årsta AB / Kockjobb / Stockholm
2025-09-23


Visa alla kockjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Josephine Baker Årsta AB i Stockholm, Huddinge eller i hela Sverige

Vi söker en ansvarsfull person som tillsammans med sina kollegor ska förvalta våra kunders förtroende och leverera fantastisk service då krävs det att du är kundorienterad och service inriktad.
I jobbet ingår kallskänks jobb, hantering av kassa och kunder.Du ska kunna hantera barista stationen.
Barista & kallskänks kunskaper är ett krav, erfarenhet från butik med kundbemötande med kassa vana.
Kunna ta egna intiativ och se det där lilla extra runt omkring.
Tjänsten som vi söker är varierande arbetstider från 75-100% vardagar och helger.
Vi söker personal omgående.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
cv och personligt brev
E-post: perbackstrom.mps1@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ansökan café biträde".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Josephine Baker Årsta AB (org.nr 559446-5972)
Johanneshovsvägen 139 (visa karta)
120 47  ENSKEDE GÅRD

Jobbnummer
9523227

Prenumerera på jobb från Josephine Baker Årsta AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Josephine Baker Årsta AB: