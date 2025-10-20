Kallskänka - Butikskök/Delikatess - Coop Mariestad, Sydport
Coop Mariestad Sydport söker nu en serviceinriktad och matglad kallskänka till vårt kök och delikatess.
Vi söker dig som är en effektiv och ansvarsfull kallskänka till vårt butikskök och delikatess. Vi vill att du som söker ska vara nytänkande och kreativ i ditt sätt att arbeta. Med stort engagemang arbetar du för att göra vår delikatess ännu bättre och inspirerar kunden till att vilja äta hos just oss.
Vi ser att du som söker:
- Har passion för mat och matlagning
- Är engagerad och målinriktad som person
- Har en servicekänsla utöver det vanliga
- Trivs med att vara på språng och att arbeta i högt tempo
Vår delikatess serverar dagens lunch måndag-fredag varje vecka. Arbetsuppgifterna har fokus på produktion som består av tillagning av diverse varma och kalla måltidslösningar såsom matlådor och delikatesser till försäljning i butik samt tillagning och förberedelser inför för dagens luncherbjudande. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att den dagliga driften fungerar på ett professionellt och effektivt sätt och för att våra kunder ska få branschens bästa bemötande.
Vi ser att du har tidigare yrkeserfarenhet som kallskänka och besitter kunskap för att tillsammans med dina kollegor arbeta i ett framgångsrikt kök och delikatess. Viktigt är att du är en person som arbetar för laget, är utbildad inom hygien och hälsa samt har en god kunskap och stort intresse för husmanskost.
Tjänsten gäller en tillsvidareanställning på 30 h/vecka med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Arbetstider varierar men är förlagda på både dag - och kvällstid. Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas redan innan sista ansökningsdag. Vi tillämpar provanställning.
Vill du veta mer om tjänsten kontakta Butikschef Hanna Ekholm via mail: mariestad.bc@coopvast.se
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Välkommen med din ansökan tillsammans med personligt brev och CV snarast. Ansök via coop.se
- Tidigare erfarenheter som kallskänka är mycket meriterande.
- Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift, är ett krav.
- 18 år fyllda är ett krav då vi har vissa maskiner med ålderskrav
Coop är en av Sveriges största arbetsgivare med många utmanande jobb. Vi är inne i en spännande förändringsresa för att kunna möta framtidens matkunder lika bra och lika naturligt i våra fysiska butiker som på Coop.se.
Förändringen som pågår innebär extra många utmaningar, men även möjligheter. Och du är aldrig ensam. Är det någonting vi är extra stolta över så är det våra medarbetare. Genom att ha lyckats rekrytera många kompetenta medarbetare jobbar vi tillsammans mot framtiden.
Det nya Coop ska stå för attraktiva butiksupplevelser med prisvärd mat, starka egna varumärken, ett unikt medlemsprogram och ett tydligt ledarskap inom ekologi, hälsa och hållbarhet. Kort sagt: Vi vill vara den goda kraften i svensk dagligvaruhandel.
Med cirka 650 butiker i Sverige och 3,4 miljoner medlemmar är Coop Sveriges enda medlemsägda matkedja.
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Coop Väst AB
(org.nr 556981-3172), https://www.coop.se/Globala-sidor/OmKF/Konsumentforeningar/Coop-Vast/ Arbetsplats
Coop Jobbnummer
9565238