Kallskänk/produktion 12 tim/vecka - skapad kopia
2026-01-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
Ca 12 timmar per vecka
Varje tisdag samt en helg i månaden
Start januari 2026
Du blir anställd direkt av Ica Kvantum LiljeholmenDina arbetsuppgifter
Produktion av smörgåsar, wraps, röror, sallader och matlådor
Arbeta enligt recept, kalkyler och produktionsschema
Säkerställa struktur, ordning och god hygien i köket
Bidra till utvecklingen av sortimentet
Hålla hög och jämn kvalitet på våra färdiga produkter
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Gärna har erfarenhet av kallskänk, storkök eller matproduktion
Trivs i ett högt tempo och har ett öga för detaljer
Är noggrann, strukturerad och gillar ordning och reda
Är en lagspelare som trivs i ett team där vi hjälps åt
Har en genuin passion för mat och kvalitativa måltidslösningar
Varför Liljeholmen?
På Ica Kvantum Liljeholmen strävar vi mot att bli Europas bästa matbutik, och vår kallskänk spelar en viktig roll i den resan. Hos oss möts du av engagerade kollegor, en varm arbetsmiljö och möjligheten att påverka och utvecklas.
Är detta rätt utmaning för dig?
Urvalet sker löpande, skicka därför din ansökan redan idag.
Tjänsten är en behovsanställning där timmar varierar, perfekt för dig som studerar!
Du bli anställd direkt av Ica Kvantum Liljeholmen som i denna rekrytering samarbetar med Higher och Jakob Hemvik. tillträde snarast eller enligt ök.Jakob.hemvik@higher.nu
Välkommen till Ica Kvantum Liljeholmen och en rolig resa!
Om Ica Kvantum Liljeholmen
Vårt mål är att vara Stockholms ledande måltidsbutik där det är lätt, spännande och inspirerande att handla och dina förväntningar på kvalitet, sortiment och service infrias. Vi vill vara en attraktiv och utvecklande arbetsplats där vi värdesätter våra medarbetare högt och strävar efter att lyfta deras potential. Vi tror på kontinuerlig utveckling och därför erbjuder vi en rad utbildningsmöjligheter, både internt och externt.
