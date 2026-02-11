Kalkylerare till HiC, Region Sydost
Vill du att din kalkyl ska påverka beslut, inte bara bli en del av underlaget?
HiC är i en tydlig tillväxtfas i södra Sverige och söker nu en erfaren kalkylator som vill ta en central roll i våra byggprojekt. För oss är kalkyl inte en stödfunktion - det är en strategisk del av affären.
Placering: Kalmar, Karlskrona eller Ronneby (även Växjö är möjligt)Publiceringsdatum2026-02-11Arbetsuppgifter
Hos oss kommer du in tidigt när en förfrågan landar. Tillsammans med affärsansvarig sätter ni inriktningen och därefter driver du kalkylarbetet självständigt med tydligt mandat. Du förväntas inte bara räkna, utan förstå affären, identifiera risker och säkerställa att kontraktsförutsättningarna är korrekt hanterade innan vi lämnar anbud.
Våra projekt ligger vanligtvis i spannet 25-300 MSEK, vilket ställer krav på struktur, riskmedvetenhet och affärsförståelse.
I rollen arbetar du med att:
ta fram kostnadskalkyler för byggprojekt mot kommuner och regioner.
analysera förfrågningsunderlag (AF/AFD), identifiera avvikelser och bedöma kontraktsrisker.
hantera UE-offerter samt frågor och svar i TendSign.
genomföra riskinventering avseende viten, tidsrisker, ersättningsformer och särskilda krav.
bidra till realistisk projektplanering och säkerställa att kalkyl och tidplan hänger ihop.
säkerställa att kontrakts- och affärsrisker tydligt förs över till produktionen vid överlämning.
Rollen är affärs- och riskdriven, inte enbart teknisk kalkyl.Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av kalkylering inom bygg och som har arbetat med projekt av liknande storlek och komplexitet. Du är trygg i mängdberäkning, van att läsa kontraktshandlingar och har god förståelse för risker kopplade till tid, ersättningsformer och kravställning.
Du har praktisk kunskap om:
AB 04 och ABT 06.
AF/AFD och dess avvikelser.
olika ersättningsformer.
ÄTA-hantering.
Du kan ha en akademisk bakgrund inom bygg eller en praktisk bakgrund från produktion. Det viktigaste är att du ser sambandet mellan kalkyl, genomförande och affär.
För att trivas hos oss tror vi att du är:
analytisk och strukturerad.
kommunikativ och prestigelös.
trygg i att ta ansvar och driva ditt arbete framåt.
bekväm med deadlines och prioriteringar.
Vi erbjuder dig
HiC Construction är ett modernt och nytänkande byggbolag med verksamhet i södra Sverige. Vi arbetar med entreprenader och byggservice åt husföretag, privata och allmännyttiga fastighetsbolag, försäkringsbolag, offentliga upphandlare och bostadsrättsföreningar.
Bolaget startades 2020 och har vuxit snabbt. Ambitionen är tydlig: att bli ett av de ledande byggföretagen i regionen, men framför allt att vara en trygg och modern arbetsplats i en traditionell bransch.
Hos oss är:
kompetensutveckling en självklarhet
säkerhet och hållbarhet prioriterade frågor
kulturen schysst och jämställd
digitala arbetssätt en naturlig del av vardagen
Vi är en platt organisation med korta beslutsvägar där samarbete över regionerna är en styrka. Kalkylfunktionen arbetar tätt tillsammans över regionerna och kunskapsdelning är en naturlig del av vardagen. Här är du en del av ett team, inte en ensam funktion.
Övrig information
HiC samarbetar med Maxkompetens i denna rekryteringsprocess. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Nathalie Stjärned på tel: 0733-20 56 35 eller e-post: nathalie.stjarned@maxkompetens.se
Urval och intervjuer sker löpande, vänta därför inte med din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig.
