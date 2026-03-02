Kalkylator till Sh bygg, sten och anläggning AB
Har du erfarenhet av kalkylering och vill ta helhetsansvar för affären, från förfrågan till anbud? Vi söker nu en kalkylator som vill ta ett helhetsgrepp om anbudsprocessen och bidra till lönsamma och konkurrenskraftiga projekt. Hos Sh bygg, sten och anläggning AB får du möjlighet att ta eget ansvar, utvecklas i din yrkesroll och vara en viktig del i att forma framtidens hållbara byggprojekt.Publiceringsdatum2026-03-02Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Sh bygg, sten och anläggning AB.Om företaget
Sh bygg, sten och anläggning AB är ett av Sveriges äldsta familjeägda entreprenadföretag inom bygg- och anläggningsbranschen, med över 100 års erfarenhet. Med cirka 400 medarbetare och kontor i Uppsala, Stockholm, Enköping, Västerås och Gävle verkar Sh bygg, sten och anläggning AB huvudsakligen i Uppland och Mälardalen, men följer sina kunder även till andra delar av Sverige. Företaget utför både små och stora projekt och tar sig an uppdrag som totalentreprenör. De erbjuder tjänster inom byggnation, anläggning, mark- och stenarbeten, samt asfalt, betong och trädgård.
Genom åren har Sh bygg, sten och anläggning AB varit involverat i en rad betydelsefulla projekt, från historiska kulturbyggnader till kritisk infrastruktur och nyetablerade industriområden, alltid med målet att bygga framtidens hållbara samhälle.
På Sh bygg, sten och anläggning AB är de mer än ett företag - de är en familj. De arbetar tillsammans, tar ansvar för det de gör och skapar en inkluderande arbetsmiljö där alla får utvecklas och tror på glädje och sammanhållning som en nyckel till hög kvalitet, välmående och framgång.
I denna roll utgår du från deras kontor i Västerås.Dina arbetsuppgifter
I rollen som kalkylator har du ett övergripande ansvar för att driva hela anbudsprocessen från genomgång och analys av förfrågningsunderlag till färdigt och inlämnat anbud. Du säkerställer att kalkyler och prissättning är affärsmässigt välgrundade, konkurrenskraftiga och i linje med projektets tekniska, juridiska och ekonomiska förutsättningar.
Arbetet innebär att du upprättar och kvalitetssäkrar kalkyler för material- och arbetskostnader samt fastställer projektets totala kostnadsbild. Du analyserar risker och möjligheter i projekten, föreslår alternativa tekniska och ekonomiska lösningar samt optimerar anbuden ur både lönsamhets- och genomförandeperspektiv.
Vidare ansvarar du för dialog och förhandling med beställare, underentreprenörer och leverantörer i anbudsfasen. Du medverkar även vid upprättande av samarbetsavtal, ramavtal och projektavtal kopplade till inköp. Genom ett strukturerat och proaktivt arbetssätt bidrar du till att skapa stabila affärsupplägg och goda förutsättningar för ett framgångsrikt projektgenomförande.
Ansvarar för hela anbudsprocessen från analys av förfrågningsunderlag till inlämnat anbud
Upprättar, kvalitetssäkrar och fastställer kalkyler för material-, arbets- och totalkostnader
Säkerställer affärsmässig, konkurrenskraftig och lönsam prissättning
Identifierar, analyserar och hanterar risker och möjligheter i anbudsfasen
Tar fram alternativa tekniska och ekonomiska lösningar för optimerade anbud
För dialog och förhandling med beställare, underentreprenörer och leverantörer
Medverkar vid upprättande av samarbetsavtal, ramavtal och projektavtal kopplade till inköp
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Erfarenhet av kalkylarbete i totalentreprenader med funktionsansvar
Kunskap i entreprenadjuridik
Tidigare erfarenhet som platschef, arbetsledare eller entreprenadingenjör är meriterande
Erfarenhet av ROT-projekt är meriterande
B-körkort
Flytande kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
För att trivas i rollen är du en person som tar eget ansvar över dina uppgifter och gillar att driva ditt eget arbete. Därtill förstår du vikten av god kommunikation och är duktig på att muntligen och skriftligen uttrycka dig tydligt och välformulerat. Du har en lösningsfokuserad inställning och är kreativ genom att komma med nya infallsvinklar och förslå nya tillvägagångsätt. I rollen krävs det att du kan omprioritera uppgifter och därför är det viktigt att du är flexibel som person vilket innebär att du kan anpassa ditt arbete efter en situation och förutsättningar. Vidare är du noga med detaljerna i ditt arbete, jobbar strukturerat och metodiskt.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Västerås Lön: Enligt överenskommelse
Då man i rollen ofta arbetar på anläggningar med särskilda säkerhetskrav behöver du kunna genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning, vilket bland annat inkluderar utdrag ur belastningsregistret samt att svenskt medborgarskap ett krav.
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
