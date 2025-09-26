Kalkylator/Säljare/Arbetsledare/Projektledare
Borr & Rivexperten i Mälardalen AB / Butikssäljarjobb / Stockholm
2025-09-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borr & Rivexperten i Mälardalen AB i Stockholm
Nu vill vi utöka vårt team och söker dig som har drivet för att vara med och utveckla företaget och dig själv.
Erfarenhet är inte ett krav, har du rätt personlighet och viljan att lära dig så kommer du få den stöttningen och upplärningen som krävs.
Den som vi söker tycker om att ha många bollar i luften, har lätt för att anpassa sig i olika sammanhang. Vill ha variation om dagarna och i sina arbetsuppgifter. Lyhörd och har känslan för att arbeta som ett team.
Arbetsuppgifterna kommer att varier i olika perioder och du ska se tjusningen i att få ha flera olika roller och arbetsuppgifter.
Arbetsplatserna kommer i största delen vara i Stockholmsområdet.
Arbetsuppgifter som tjänster innefattar hos oss innebär:
• Kundkontakt!
• Ringa nya och gamla kunder för att dra in nya projekt.
• Boka och gå på kundmöten.
• Gå på platsbesök.
• Mängda och kalkylera på projekt.
• Följa upp ekonomin i projekten.
• Planera och fördela ut arbetsuppgifter ute på olika projekt.
Låter det här som något för dig?
Ansök redan idag.
Tjänsten tillsätts när rätt person hittas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
E-post: arbetsansokning@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borr & Rivexperten i Mälardalen AB
(org.nr 556995-7649)
126 30 HÄGERSTEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholm Jobbnummer
9527577