Kalkylator elentreprenad med fokus på Vattenkraft
2025-12-15
Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett fossilfritt samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
Nyfiken på att följa vår vardag? Följs oss på sociala medier!
Linkedin - Vattenfall Services Nordic AB
Instagram - Vattenfallservices
Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats!
Om rollen
Vill du bli en viktig del av energiomställningen? Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur. Hos oss jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid. Vi behöver fler energihjältar och nu söker vi en Kalkylator som vill vara med på resan mot ett fossilfritt liv. Är det du? Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället.
Om rollen
Vill du ha en nyckelroll i några av landets mest spännande projekt inom energibranschen redan innan de sätter igång? Som Kalkylator hos oss får du vara med i de tidigaste faserna av projekt, där du bidrar med ditt kunnande, din affärsförståelse och förmåga att ta fram välgrundade kalkyler.
Tillsammans med ett dedikerat team säkerställer du att våra erbjudanden håller hög kvalitet. I den här rollen får du verka i en spännande bransch där teknik och affär möts. Du blir en viktig del av vår förändringsresa, där vi tillsammans utvecklar våra arbetssätt och skapar framtidens lösningar.
Dina ansvarsområden
Som Kalkylator arbetar du tätt med flera funktioner inom organisationen. Du kommer att:
Genomföra kalkylering av kostnader i elanläggningsprojekt, främst gällande kontrollanläggningar och eldistribution inom Vattenkraft.
Utvärdera offertförfrågningar och tillsammans med Anbudsledare presentera ett trovärdigt och affärsmässigt starkt erbjudande till kund för beslut.
Vara stöd åt utförandeorganisationen under projektets genomförande, med kalkylering av t ex tillkommande arbeten.
Kravspecifikation
Vem är du?
Du är affärsdriven och motiveras av att skapa värde och bidraga till våra konkurrenskraftiga anbud. Du är lösningsorienterad och självgående med en stark vilja att bidra till förbättring och utveckling. Din goda kommunikativa förmåga gör att du trivs i samarbete med både kollegor och kunder, och du har lätt för att skapa förtroende och bygga relationer. Du har erfarenhet som t ex kalkylator, projektledare, entreprenadingenjör, ledande montör.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av elentreprenader inom energi-, industri- eller installationsbranschen.
God förmåga att bedöma arbetsinsatser och erforderligt material för olika typer av entreprenader och att sammanställa det i överskådliga kalkyler.
Relevant utbildning inom teknik eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Har möjlighet att ibland resa till kundernas anläggningar för att mäta och bedöma omfattning på det som ska kalkyleras, ofta med övernattning.
Meriterande:
Erfarenhet av elanläggningar inom Vattenkraft.
Erfarenhet av kalkylprogram, Excel och digitala verktyg för kostnadsberäkning.
Kunskaper om entreprenadjuridik och kommersiella villkor.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Hos oss får du en nyckelroll där du har möjlighet att göra verklig skillnad och samtidigt utvecklas i din yrkeskarriär. Rollen erbjuder stor variation, där du arbetar med kalkylering i spännande och tekniskt utmanande projekt inom energibranschen - en miljö där teknik och affär möts.
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi en arbetsvardag som är både utvecklande och varierad, med stora möjligheter till personlig och professionell tillväxt. Vi är en stor och trygg arbetsgivare med en familjär känsla, där säkerhet, välmående och samarbete är centrala delar av vår företagskultur.
Placeringsort: Sollefteå, Sundsvall, Örnsköldsvik, Umeå, Skellefteå, Luleå eller Jokkmokk. Andra orter kan vara möjliga, ange önskad placeringsort i ansökan.
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta rekryterande chef Rolf Svallfors, rolf1.svallfors@vattenfall.com
. För mer information kring själva rekryteringsprocessen, kontakta ansvarig rekryterare Johanna Sperling , johanna.sperling@vattenfall.com
Vi planerar att starta med inledande intervjuer efter sista ansökningsdag. Vi har begränsad möjlighet att svara på frågor under julledigheten (vecka 52 - vecka 1). Skicka gärna ett mail med dina frågor, så återkommer vi så snart vi är tillbaka under vecka 2.
Fackliga representanter för denna tjänst är Christel Karlsson Unionen, Johan Larsson SEKO, Torbjörn Blom Akademikerna och Magnus Tjergefors, Ledarna. Du når alla via Vattenfalls växel, tfn 08-739 50 00.
Du är varmt välkommen med din ansökan senast den 18 januari 2026. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
