Kalkyl/projektingenjör till Åkesson Bygg AB i Oskarshamn
NearYou Sverige AB / Byggjobb / Oskarshamn Visa alla byggjobb i Oskarshamn
2025-09-30
Är du en analytisk och detaljorienterad ingenjör eller teknisk person som brinner för att optimera byggprojekt? Vår kund söker en kalkyl och projektingenjör till sitt team i Oskarshamn. Hos Åkesson Bygg AB får du chansen att påverka och bidra till framgångsrika projekt med din expertis inom byggkalkylering och projektledning.
Åkesson Bygg är ett etablerat byggföretag i Kalmar med lång erfarenhet av allt från nyproduktion och renovering till större entreprenader.
Vi är stolta över vårt rykte som en pålitlig partner som levererar hög kvalitet, noggrannhet och hållbara lösningar i varje projekt.
Hos oss står samarbete, yrkesstolthet och engagemang i fokus. Vi värdesätter det personliga mötet, både internt i teamet och med våra kunder.
Vi är ett företag i ständig utveckling och vill fortsätta växa tillsammans med medarbetare som delar våra värderingar.
Tjänstebeskrivning
Som kalkyl och projektingenjör kommer du att ansvara för att ta fram kostnadsberäkningar och kalkyler för olika byggprojekt. Du kommer att delta i projektplanering och samordning, analysera projektdata och säkerställa att projekten följer budget och tidsplaner. Du kommer också att kommunicera med projektledare och andra teammedlemmar för att optimera arbetsflöden och lösa eventuella problem som uppstår under projektets gång. Din roll innebär att du bidrar till effektiv projektledning och kvalitetssäkring hos vår kund.
Ansvarig för inköpen för dom olika projekten.
Du blir underställd Projektchefen Magnus Andersson.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning inom byggteknik eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du bör ha minst tre års erfarenhet av arbete med kalkylering och projektledning inom byggbranschen. Goda kunskaper i byggnormer och regler är ett krav, liksom att du är bekväm med att arbeta i kalkylprogram och projektverktyg (Bidcon). Du behöver ha starka analytiska färdigheter och förmåga att kommunicera effektivt både skriftligt och muntligt på svenska. Du gillar att jobba i team. Trivs med att ha många bollar i luften, driven och har lätt att bygga långa kundrelationer.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med olika byggprojekt stor som små och har en förståelse för hållbart byggande. Erfarenhet av att leda team och projekt inom byggsektorn är också en fördel. Har du tidigare arbetat med digitala verktyg för projektstyrning och har kunskap i BIM-system, så är det ett plus. Ytterligare språkkunskaper, som engelska i tal och skrift är meriterande.
Låter detta intressant?
Vår samarbetspartner i den här rekryteringen är rekryteringsföretaget NearYou. Har du frågor, så tveka inte att kontakta rekryteringskonsult Johan Eriksson tel 0766776873 eller mejl johan.eriksson@nearyou.se
. Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se,
snarast, dock senast söndag 26 oktober 2025. I den här rekryteringen kommer vi arbeta med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV. Vi tar ej emot CV via e-post.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se Ersättning
