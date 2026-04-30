Kalibreringstekniker till J&B Maskinteknik AB
Har du erfarenhet av kalibrering och tekniskt arbete samt trivs i en självständig roll med kundkontakt? Då kan det vara just dig vi söker.
Som kalibreringstekniker hos oss har du en varierande och kundnära vardag där kalibreringsuppdrag inom verkstadsutrustning är din huvudsakliga arbetsuppgift. Arbetet omfattar bland annat kalibrering av bromsprovare, avgasmätare, tryckgivare, opacitetsfilter och ljusmätare. Vid behov ingår även service, reparation samt installation av verkstadsutrustning.
Rollen innebär regelbunden kontakt med våra kunder, vilket ställer krav på ett professionellt bemötande och förmåga att skapa förtroende.
På J&B Maskinteknik AB lägger vi stor vikt vid kvalitet och leveranssäkerhet. Din personlighet är därför viktig för oss - vi söker dig som är ansvarsfull, noggrann och pålitlig samt tar ett naturligt ansvar för både uppdrag och kundrelationer.
HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER
Utföra kalibreringsuppdrag, exempelvis påbromsprovare, avgasmätare, tryckgivare, opacitetsfilter och ljusmätare
Arbeta med service, reparation och installation av verkstadsutrustning
Säkerställa att tilldelade uppdrag planeras, bokas och utförs enligt kundens önskemål
Rapportera, färdigställa och avsluta arbetsorder i vårt affärssystem via telefon eller dator på plats hos kund
Informera kunden löpande om uppdragets status
Planera resor och kundbesök tillsammans med kollegor
Ansvara för reservdelsbeställningar kopplade till uppdrag
Erfarenhet av kalibrering är starkt meriterande
Tidigare arbete med verkstadsutrustning eller liknande tekniska system
Kunskap inom styr- och reglerteknik ses som ett plus
Truckkort och/eller certifikat för heta arbeten är meriterande
Gymnasieutbildning, gärna med teknisk inriktning
God teknisk förståelse samt intresse för fordon och teknik
B-körkort är ett krav
Känns det här rätt för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
Vi ser framemot att lyfta fordonsindustrin TILLSAMMANS med dig eller kanske någon du känner!
Personuppgiftshantering J&B Maskinteknik AB, org.nr. 556490-2996, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i samband med denna rekrytering. Läs vår policy om hur vi behandlar dina personuppgifter: integritetspolicy-rekrytering-meko_sverige.pdf
Personlighet är viktigt för oss! Därför ber vi alla som söker jobb hos oss att svara på ett kort test. Det ger oss möjlighet att få en mer objektiv bild av dig som person och kommer att användas som en del av beslutsunderlaget i urvalet. Länken till testet skickas ut i ett separat mail i samband med din ansökan och vi vill be dig svara på testet så snart du kan. Vill du veta mer om oss?Kolla in vår karriärsida och upptäck hur det är att jobba hos MEKO - och vilka möjligheter som väntar just nu.
J & B Maskinteknik AB erbjuder unika helhetslösningar för hela fordonsindustrin med rätt produktportfölj, bred expertis och tillgänglig serviceorganisation i hela landet utförs installation, underhåll och kalibrering av verkstadsutrustning. Historian i bolaget sträcker sig ända sedan 1933 och huvudkontor, egen serviceverkstad, med stort tillhörande produkt- & reservdelslager finns idag i Mölndal, strax söder om Göteborg. Med hela fordonsindustrin som kunder: bilprovningar, OE, övrig verkstad, stat, kommun, tunga fordonssidan & däckfackhandel så är vi en trygg ackrediterad och kvalitetssäkrad partner av helhetslösningar optimerade för den specifika verksamhetens behov. Från projektering och utrustning till logistik, installation, underhåll & kalibrering - ett självklart val från start till mål. J & B Maskinteknik AB ingår sedan 2015 i Meko AB. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare J & B Maskinteknik AB
(org.nr 556490-2996)
431 49 MÖLNDAL
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
J&B Maskinteknik AB Jobbnummer
9885800