Kalibreringsingenjör till globalt medicintekniskt bolag
2026-03-24
Nu öppnar sig möjligheten att kliva in i en roll där teknik, produktion och samhällsnytta möts. Hos vår kund får du arbeta nära produktionen och bidra till utrustning som i förlängningen hjälper sjukvården att upptäcka och förstå allvarliga sjukdomar. Här får du möjlighet att påverka kvalitet, säkerhet och effektivitet i en tekniskt avancerad miljö, samtidigt som du arbetar i ett engagerat team där samarbete och förbättringsarbete står i centrum. Vi söker dig som trivs i en roll med både tekniskt ansvar och operativt arbete, och som vill vara med och göra verklig skillnad. Vi ser fram emot din ansökan!
Organisationen är en del av den högteknologiska medicintekniska industrin och utvecklar avancerad utrustning som används inom modern sjukvårdsdiagnostik. Här arbetar ingenjörer och specialister med teknik som i förlängningen hjälper läkare världen över att upptäcka och förstå komplexa sjukdomar. En central del av verksamheten är utveckling och tillverkning av cyklotroner, avancerade maskiner som producerar radioaktiva ämnen som används vid PET-skanningar. Dessa ämnen gör det möjligt att skapa detaljerade bilder av vad som händer i kroppen och spelar en avgörande roll i diagnostiken av sjukdomar som cancer, Alzheimers och hjärt-kärlsjukdomar. Organisationen utvecklar även system som mäter och kontrollerar strålning för att säkerställa att diagnostiken sker på ett säkert, tillförlitligt och kvalitetskontrollerat sätt. Det innebär att tekniken som utvecklas här inte bara är avancerad, den är också en viktig del av framtidens medicinska diagnostik.
I rollen som kalibreringsingenjör blir du en viktig del av Manufacturing Engineering-teamet som bland annat ansvarar för produktionsförändringar, avvikelsehantering, kalibrering, processutveckling, Lean-arbete och projekt kopplade till tillverkningsprocessen. Du kommer att tillhöra den del av teamet som fokuserar på framtida lösningar och projektorienterade förbättringar, vilket innebär att rollen inte bara är operativ utan också utvecklingsinriktad. En central del av arbetet är att säkerställa att alla verktyg och instrument på siten är korrekt kalibrerade och uppfyller de krav som ställs inom medicinteknisk produktion.
Som kalibreringsingenjör får du ett stort ägandeskap över processen. Du planerar, koordinerar och följer upp kalibreringar för hela siten, arbetar i ett kalibreringssystem där alla verktyg och instrument registreras, skickar verktyg till externa laboratorier och genomför interna kalibreringar när det behövs. När instrumenten återkommer granskar du certifikaten, tolkar resultaten och säkerställer att dokumentationen är korrekt och komplett. Om ett instrument inte blir godkänt vid kalibrering tar du initiativ till och samordnar en utredning för att förstå hur instrumentet har använts och om det kan ha påverkat produktionen eller kvaliteten tidigare. I dessa situationer samarbetar du nära med olika funktioner inom organisationen för att säkerställa en korrekt och strukturerad hantering.
Rollen innebär även ett nära samarbete med produktionen, där du bidrar med tekniskt stöd, identifierar förbättringsmöjligheter och driver initiativ som ökar kvalitet, säkerhet och effektivitet i tillverkningsprocessen. Genom det tvärfunktionella samarbetet får du en bred förståelse för hela produktionsflödet.
Det här är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Academic Work och arbeta som konsult hos vår kund. Uppdraget kommer att vara på heltid och förväntas pågå minst fram till sista april 2027. Det finns goda chanser till förlängning och överrekrytering, förutsatt att utrymme för det finns och att alla parter är nöjda med samarbetet.
Du erbjuds
Synlig effekt på produktionen - du arbetar mitt i verksamheten och påverkar säkerhet, kvalitet, kostnad och effektivitet, samtidigt som du ser dina förbättringar ge mätbara resultat
Tekniskt ledarskap med praktiskt inflytande - agerar som expert och stödperson för produktionsteamet, med både dokumentation och handgripligt arbete på golvet
Driva kontinuerlig förbättring - initiera nya processer och arbetssätt, förbättra kvalitet, minska kostnader och stärka säkerheten
Tvärfunktionellt samarbete och ägarskap - arbeta nära produktion, kvalitet och engineering, och ta ansvar för kalibreringsaktiviteter som ger både tekniskt djup och operativ trovärdighet
Utvecklingsmöjligheter - en stark plattform för dig som vill växa inom teknik, produktion och operativt ledarskapDina arbetsuppgifter
I rollen som kalibreringsingenjör kommer du att ha ett övergripande ansvar för kalibrering av verktyg och utrustning på siten samt arbeta nära produktionen för att säkerställa hög kvalitet och stabila processer. Du kommer bland annat att:
Planera och koordinera kalibrering av verktyg och instrument för hela siten
Samla in och skicka verktyg till externa laboratorier för kalibrering
Genomföra interna kalibreringar av utvalda instrument
Ta emot och granska kalibreringscertifikat samt säkerställa korrekt dokumentation och arkivering
Starta och koordinera utredningar vid ej godkända kalibreringar
Samarbeta med olika avdelningar för att säkerställa att instrument lämnas in i tid för kalibrering
Arbeta tillsammans med produktionen för att identifiera och lösa tillverknings- och kvalitetsproblem
Driva förbättringsarbete kopplat till processer, metoder, verktyg och utrustning
Bidra med tekniskt stöd och dokumentation kopplat till säkerhet, tillverkning och kvalitet
Koordinera produktionsfrisläppningar
Vi söker dig som
Har en kandidatexamen inom maskinteknik, elektroteknik, industriell teknik eller liknande tekniskt områdealternativt en YH-utbildning med minst 3 års erfarenhet från produktion, ingenjörsarbete eller felsökning
eller gymnasieexamen i kombination med minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet
Har förståelse för kalibreringsprocesser och relevanta standarder
Har erfarenhet av arbete enligt ISO 13485 och samarbete med QA
Har god systemvana och är bekväm i Office-paketet
Är mycket bekväm med svenska och engelska i både tal och skrift då det krävs för at... Så ansöker du
