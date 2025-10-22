Kalibreringsingenjör till bolag inom fordonsindustrin
2025-10-22
Vill du jobba i hjärtat av nästa generations drivlineteknik, där elmotorer, batterier och förbränningsmotorer samverkar i komplexa system? För kunds räkning söker vi teamets näste kalibreringsingenjör! Välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:
I rollen som kalibreringsingenjör kommer du att ha en nyckelroll i att utveckla, modellera och finjustera kyl, olje- och bränslesystem i moderna motorplattformar. Du kommer att få möjlighet att arbeta med i hela utvecklingskedjan, från modellering till test och kalibrering. Rollen kombinerar simulering, styrsystem och funktionell utveckling i verkliga fordon.
Exempel på arbetsuppgifter:
Kalibrera komponenter som elektriskt styrda pumpar för kylning och smörjning
Bygga och underhåll modeller i Matlab/Simulink
Stödja skyddsfunktioner som t.ex. effektbegränsning vid överhettning
Implementera diagnostik och varningslogik vid temperatur- eller systemavvikelser
Delta i iterationer och uppdateringar för nya motorserier och marknadskrav
Du kommer att bli en del av ett team på 10 personer. Teamet kännetecknas av samarbete, högt tempo och ett tydligt tekniskt fokus. Du är trygg i dig själv och tycker om att arbeta självständigt men med nära stöd från kollegor.
VI SÖKER DIG SOM:
Har en avklarad kandidat/masterexamen i maskin, elektroteknik eller mekatronik
Gärna inriktning på reglerteknik, elmaskiner, termodynamik eller materialfysik
Har minst 3 års arbetslivserfarenhet inom liknande arbetsuppgifter
Har goda kunskaper i reglerteknik och systemvana
Du tycker om att arbeta hands-on där den ena dagen inte är den andra lik
Körkort är ett krav då möjlighet att köra på testbanor förekommer
Det är meriterande om du även har T2 - verifiering
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du till en början kommer att vara anställd av Friday. Ambitionen från kunden och vår sida är att du efter cirka 12 månader blir direktanställd hos kunden.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: Heltid
Start: December eller enligt överenskommelse med hänsyn till uppsägningstid
Placering: Göteborg
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals - och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
