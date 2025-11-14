Kalibreringsingenjör av förbränningssystem sökes till fordonsindustrin!
2025-11-14
Har du tidigare erfarenhet av kalibrering av förbränningssystem och vill fortsätta din resa hos ett globalt bolag inom fordonsindustrin? Vi söker nu dig som vill ta dig an en ny spännande utmaning där ingen dag är den andra lik! Välkommen in med din ansökan. Publiceringsdatum2025-11-14Om tjänsten
Som motorkalibreringsingenjör blir du en nyckelperson i utvecklingen av framtidens drivlinor. Din huvudsakliga uppgift är att möta kundernas höga förväntningar på kvalitet, bränsleförbrukning och prestanda, samtidigt som du säkerställer att produkterna följer nuvarande och kommande utsläppsregler. Detta gör du genom att välja rätt motorhårdvarukomponenter och kalibrera motorrelaterade funktioner för att optimera både effektivitet och miljöprestanda.
De kommande utsläppskraven ställer höga krav på innovation, och du kommer att bidra till att utveckla avancerade styrstrategier i samspel med optimerad motorhårdvara. Arbetet sker i agila team med nära samarbete mellan kalibrering, mjukvaruutveckling och design.
I din vardag får du en varierad och dynamisk arbetsmiljö där du växlar mellan arbete i motorlaboratorium, virtuella tester, simulering, dataanalys, kreativa möten och provning i fordon. Du får följa kalibreringens resa från idé och koncept till testcell och slutlig verifiering i lastbil. Även klimatprovningar i både varma och kalla miljöer förekommer.
De arbetar enligt agila metoder där varje team planerar sina sprintar och levererar lösningar tillsammans samt värdesätter en öppen och stödjande kultur där kunskapsutbyte och samarbete står i centrum. Arbetsuppgifterna varierar mellan att vara del av större utvecklingsprojekt och kortare uppdrag som förbättrar funktioner i befintliga produkter.
Vi söker dig som
Har 2-3 års erfarenhet av motorkalibrering alternativt förbränningsmotorutveckling.
Flytande engelska i både tal och skrift.
Minst en kandidatexamen inom mekatronik.
Vidare kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet där vi söker dig som är framåt och ansvarstagande. Du är kommunikativ och samarbetar gärna med andra och du har en förmåga att skapa förtroendefulla relationer med kunder och kollegor. Vi ser gärna att du är kreativ i ditt tänkande och har ett lösningsorienterat förhållningssätt.
Om anställningen:
Detta är till en början ett konsultupplägg men med fina möjligheter till att övergå i anställning hos kund.
Övrig info:
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Göteborg
Rekryteringsansvarig: Stina Högström
Lön: Marknadsmässig månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Om friday:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
