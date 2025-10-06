Käkkirurg till Enheten för käkkirurgi, Specialisttandvårdskliniken
2025-10-06
Är du legitimerad tandläkare med specialistutbildning inom käkkirurgi och har ett stort intresse för att arbeta i en spännande och omväxlande sjukhusmiljö? Då kan det vara dig vi söker.
Ta chansen och sök tjänsten redan idag! Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Som käkkirurg hos oss kommer du ha ansvar och vara delaktig i vården för inneliggande patienter. Vi utför vård inom hela det käkkirurgiska panoramat, där en stor del av arbetet innebär att samverka kring patienten med andra specialiteter som exempelvis att delta vid vårdkonferenser, terapimöten och ronder. Jour- och beredskapstjänstgöring, inklusive kväll och natt, ingår i tjänsten.
Om arbetsplatsen
Specialisttandvårdskliniken är en del av hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Västmanland och finns placerad på Västmanlands sjukhus i Västerås. Kliniken består av våra tre enheter käkkirurgi, tandreglering och oral rehabilitering. Vi bedriver specialisttandvård som omfattar odontologins alla specialiteter och tar emot patienter i alla åldrar. På kliniken arbetar totalt cirka 80 medarbetare.
Den här tjänsten är placerad på enheten för käkkirurgi. Hos oss ingår du i ett multiprofessionellt team som består av käkkirurger, ST-tandläkare, meriteringstandläkare, en tandhygienist och tandsköterskor. På enheten finns även specialister inom oral radiologi och orofacial medicin. Vi bedriver ST-utbildning och forskning, samt har ett nära samarbete med övriga odontologiska och medicinska specialiteter med bland annat gemensamma terapimöten och ronder.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet så därför erbjuder vi dig:
• En anpassad introduktion för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• Möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• Gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• Friskvårdsbidrag 3000 kr/år
Läs mer om förmånerna här: Dina förmåner - Region Västmanland (regionvastmanland.se) Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad tandläkare med specialistutbildning inom käkkirurgi. Du som är ST-tandläkare och i slutet av din specialistutbildning är också välkommen att söka, där vi samlar in intyg från utbildningshandledare om datum för examination. Det är meriterande om du tidigare har forskat och arbetat på käkkirurgisk klinik som är ansluten till sjukhus. Då rollen innebär att kommunicera med patienter, anhöriga och kollegor ser vi att du har goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift. Övriga språkkunskaper och kunskaper i journalsystemet Cosmic är meriterande.
Vi ser gärna att du som söker har ett stort intresse för området käkkirurgi. Som person är du trygg och stabil. Eftersom arbetet kan på olika sätt snabbt förändras ser vi att du har förmågan att vara flexibel samtidigt som du bibehåller ditt lugn och fokus i stressiga situationer. Du är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Då en stor del av arbetet innebär att arbeta i team och nära både patienter och anhöriga, ser vi att du är en lagspelare med känsla för service.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning: Heltid
Arbetstid: Dagtid, jour- och beredskapstjänstgöring inkl. kväll och natt
Placeringsort: Västerås
Tillträde från och med december 2025 eller efter överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 23 oktober 2025.
Intervjuer är planerade att ske på Specialisttandvårdskliniken, ingång 27, från och med vecka 43.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: Klicka här
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
