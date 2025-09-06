Käkkirurg med erfarenhet av implantat och avancerad kirurgi
2025-09-06
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
Käkkirurg till modern tandklinik i Nuolajärviområdet, Gällivare
Nuola Dental öppnar i februari 2026 en ny privat tandvårdsklinik som kombinerar modern teknik med ett mänskligt, tillgängligt och kvalitetsinriktat arbetssätt.
Vi söker nu en specialisttandläkare i käkkirurgi som vill bli en del av vårt team och bidra till utvecklingen av en ny och modern klinik i Gällivare.Publiceringsdatum2025-09-06Dina arbetsuppgifter
Som käkkirurg hos oss kommer du bland annat att:
Utföra komplicerade extraktioner, cyst och tumörkirurgi samt mindre käktrauma.
Utföra avancerad implantatkirurgi, inklusive bentransplantationer och sinuslyft.
Använda PRP/PRF vid regenerativa behandlingar och sårläkning.
Utföra preprotetisk kirurgi och styrd benregeneration.
Utföra apikalkirurgi i samarbete med endodontiavdelningen.
Hantera kirurgiska komplikationer och postoperativa behandlingar.
Samarbeta nära med övriga tandläkare och specialister inom protetik, ortodonti och allmäntandvård.
Bidra till utbildning och handledning av kollegor inom kirurgiska tekniker.
Säkerställa hög kvalitet, säkerhet och patientnöjdhet i alla behandlingar.
Meriterande erfarenhet av:
Parodontal kirurgi (lambåkirurgi, styrd vävnadsregeneration, mukogingival kirurgi).
Gingivatransplantat för parodontala och estetiska behandlingar.Kvalifikationer
Legitimation som specialisttandläkare i käkkirurgi i Sverige eller möjlighet till svensk legitimation.
Klinisk erfarenhet inom avancerad oralkirurgi och implantatbehandling.
Engagemang för högkvalitativ tandvård och ett varmt patientbemötande.
Förmåga att arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor.
Vi erbjuder
Individuell lönesättning baserad på erfarenhet och kompetens, plus bonusprogram.
Bekväma och flexibla arbetstider (heltid, deltid eller under vissa perioder).
Modern digital utrustning (CBCT, intraoralskanner, diodlaser, diagnocam,3D-skrivare för kirurgiska guider och protetiska lösningar.).
En trevlig arbetsmiljö i en ny och modern lokal.
Strukturerat karriärsystem med tydliga utvecklingsvägar.
Bostad kan erbjudas för rätt kandidat.
Kollektivavtalsliknande villkor, vi erbjuder samma trygghet även om det i dagsläget saknas kollektivavtal för tandläkare inom privat sektor.
Sex extra semesterdagar utöver ordinarie semester.
Extra ledighet vid särskilda livshändelser som bröllop, flytt, sorg, sjukdom hos närstående eller vid händelser som rör dina fyrbenta familjemedlemmar.
Friskvårdsbidrag och andra förmåner för välmående och balans.
Extra förmåner för välmående och balans, som biobiljetter varje månad att använda fritt, samt möjligheter till sociala aktiviteter för den som vill. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
E-post: jobb@nuoladental.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nuola Dental AB
Algränd 2 (visa karta
982 31 GÄLLIVARE Jobbnummer
